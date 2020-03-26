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26 марта 23:32
26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично 26 мар 17:45 В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса 26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:30 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса
В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства

В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства

Сегодня, 17:55
178
Иван Швецов
В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства


В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства. Что именно планируется сделать?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фасады Дома Советов капитально не ремонтировались с 1949 года, то есть с даты ввода здания в эксплуатацию. И сейчас фасад пришел в ужасающее состояние, это видно по выпадывающим над входной группой кирпичам. Строители планируют в ближайшие годы капитально отремонтировать здание, правда после ремонта это будет уже не "Серый дом". Цвет фасадов изменится».

Дом Советов по сей день - крупнейшее здание в городе, построенное в стиле модифицированной неоклассики. Шестиколонный портик западного фасада с колоннами  коринфского ордера, высокий аттик, мощные пилоны и барельефы - смотрятся современно и актуально, --  классические архитектурные формы никогда не устаревают. Но время не щадит  даже их.  Весь советский по тематике  декор - орден Ленина,  знамена со звездами - будут бережно сохранены.

ВИКТОР СУНЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Будет сохранено все то, что  было при сдаче объекта в 1949 году. Основная задача  - провести капитальный ремонт. Ремонты  косметические были, но капитального еще не проводилось».

Ремонт будет проходить в течение 3 лет. Сначала сделают вход со стороны площади, в 2021 году - боковые фасады, в 2022 - внутренний дворик. Что касается пристроя к  зданию, возведенного в 1980 году, со входом со стороны улицы Дерендяева, то его фасады могут отреставрировать когда угодно - эта часть здания не относится к памятникам архитектуры и найти подрядчиков на ее ремонт будет намного проще.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мало кто знает, что изначально здание Дома Советов планировали построить на месте взорванного Александро-Невского собора,  где сейчас стоит Филармония, но победил проект архитектора Громаковского, и здание было построено именно здесь».

В 40-е годы в районе Театральной площади была самая настоящая деревня, это была окраина города . В государственно архиве хранятся документы, где рукой архитектора Громаковского обосновывается  новое место строительства.

ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это место образует будущую центральную площадь города. Площадь простирается шириной 150 и длиной 250 метров, Дом Советов стоит на продолжении улицы Коммуны  и создают административную ось города».

В годы войны в Киров были эвакуированы целые заводы, в том числе  завод из Ворошиловграда, с Украины. Сейчас это завод Маяк.  Специалистов было негде расселить и первое время люди жили в недостроенном Доме Советов. Среди них были и  родители режиссера ГТРК "Вятка", Марины Дохматской и она сама, в младенческом возрасте.  

МАРИНА ДОХМАТСКАЯ РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Мама мне показывала эти окна, это был 4 этаж южного крыла. И тогда не было нормальных перекрытий между этажами, и она ходила по деревянным трапикам со мной гулять. Это было опасно.  Этот дом остался в истории нашей семьи. И когда мы что-то с братом делали не так, мама нам говорила: «Как вам не стыдно, вы же родились в Доме Советов!»».

Приближается 75 годовщина празднования Дня Победы, но ремонт фасада начнется уже с апреля, и к празднику "Дом Советов" будет, скорее всего, уже  не узнать.

ВИКТОР СУНЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, фасад будет уже в защитной зеленой сетке. Мы сможем разместить всевозможные баннеры к празднику, площадь огромная, позволяет.  плюс будет ограждение на земле, его тоже попытаемся украсить в тематику праздника».
 
Добавим, что  реконструкция   фасадов здания правительства - масштабная часть подготовки и к юбилею города,  и все здания, обрамляющие площадь, включая Драмтеатр,  планируется привести в порядок.

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