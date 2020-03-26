В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства. Что именно планируется сделать?Дом Советов по сей день - крупнейшее здание в городе, построенное в стиле модифицированной неоклассики. Шестиколонный портик западного фасада с колоннами коринфского ордера, высокий аттик, мощные пилоны и барельефы - смотрятся современно и актуально, -- классические архитектурные формы никогда не устаревают. Но время не щадит даже их. Весь советский по тематике декор - орден Ленина, знамена со звездами - будут бережно сохранены.Ремонт будет проходить в течение 3 лет. Сначала сделают вход со стороны площади, в 2021 году - боковые фасады, в 2022 - внутренний дворик. Что касается пристроя к зданию, возведенного в 1980 году, со входом со стороны улицы Дерендяева, то его фасады могут отреставрировать когда угодно - эта часть здания не относится к памятникам архитектуры и найти подрядчиков на ее ремонт будет намного проще.В 40-е годы в районе Театральной площади была самая настоящая деревня, это была окраина города . В государственно архиве хранятся документы, где рукой архитектора Громаковского обосновывается новое место строительства.В годы войны в Киров были эвакуированы целые заводы, в том числе завод из Ворошиловграда, с Украины. Сейчас это завод Маяк. Специалистов было негде расселить и первое время люди жили в недостроенном Доме Советов. Среди них были и родители режиссера ГТРК "Вятка", Марины Дохматской и она сама, в младенческом возрасте.Приближается 75 годовщина празднования Дня Победы, но ремонт фасада начнется уже с апреля, и к празднику "Дом Советов" будет, скорее всего, уже не узнать.Добавим, что реконструкция фасадов здания правительства - масштабная часть подготовки и к юбилею города, и все здания, обрамляющие площадь, включая Драмтеатр, планируется привести в порядок.