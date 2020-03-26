В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства. Что именно планируется сделать?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фасады Дома Советов капитально не ремонтировались с 1949 года, то есть с даты ввода здания в эксплуатацию. И сейчас фасад пришел в ужасающее состояние, это видно по выпадывающим над входной группой кирпичам. Строители планируют в ближайшие годы капитально отремонтировать здание, правда после ремонта это будет уже не "Серый дом". Цвет фасадов изменится».
Дом Советов по сей день - крупнейшее здание в городе, построенное в стиле модифицированной неоклассики. Шестиколонный портик западного фасада с колоннами коринфского ордера, высокий аттик, мощные пилоны и барельефы - смотрятся современно и актуально, -- классические архитектурные формы никогда не устаревают. Но время не щадит даже их. Весь советский по тематике декор - орден Ленина, знамена со звездами - будут бережно сохранены.
ВИКТОР СУНЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Будет сохранено все то, что было при сдаче объекта в 1949 году. Основная задача - провести капитальный ремонт. Ремонты косметические были, но капитального еще не проводилось».
Ремонт будет проходить в течение 3 лет. Сначала сделают вход со стороны площади, в 2021 году - боковые фасады, в 2022 - внутренний дворик. Что касается пристроя к зданию, возведенного в 1980 году, со входом со стороны улицы Дерендяева, то его фасады могут отреставрировать когда угодно - эта часть здания не относится к памятникам архитектуры и найти подрядчиков на ее ремонт будет намного проще.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мало кто знает, что изначально здание Дома Советов планировали построить на месте взорванного Александро-Невского собора, где сейчас стоит Филармония, но победил проект архитектора Громаковского, и здание было построено именно здесь».
В 40-е годы в районе Театральной площади была самая настоящая деревня, это была окраина города . В государственно архиве хранятся документы, где рукой архитектора Громаковского обосновывается новое место строительства.
ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это место образует будущую центральную площадь города. Площадь простирается шириной 150 и длиной 250 метров, Дом Советов стоит на продолжении улицы Коммуны и создают административную ось города».
В годы войны в Киров были эвакуированы целые заводы, в том числе завод из Ворошиловграда, с Украины. Сейчас это завод Маяк. Специалистов было негде расселить и первое время люди жили в недостроенном Доме Советов. Среди них были и родители режиссера ГТРК "Вятка", Марины Дохматской и она сама, в младенческом возрасте.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Мама мне показывала эти окна, это был 4 этаж южного крыла. И тогда не было нормальных перекрытий между этажами, и она ходила по деревянным трапикам со мной гулять. Это было опасно. Этот дом остался в истории нашей семьи. И когда мы что-то с братом делали не так, мама нам говорила: «Как вам не стыдно, вы же родились в Доме Советов!»».
Приближается 75 годовщина празднования Дня Победы, но ремонт фасада начнется уже с апреля, и к празднику "Дом Советов" будет, скорее всего, уже не узнать.
ВИКТОР СУНЦОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, фасад будет уже в защитной зеленой сетке. Мы сможем разместить всевозможные баннеры к празднику, площадь огромная, позволяет. плюс будет ограждение на земле, его тоже попытаемся украсить в тематику праздника».
Добавим, что реконструкция фасадов здания правительства - масштабная часть подготовки и к юбилею города, и все здания, обрамляющие площадь, включая Драмтеатр, планируется привести в порядок.
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