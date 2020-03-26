С 28 марта в Кировской области приостановят работу организаций общественного питания. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 28 марта в регионах будет приостановлена работа столовых, кафе, ресторанов и других организаций общественного питания. Федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.С 28 марта по 1 июня органам исполнительной власти регионов рекомендуют приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, которые расположены в курортах федерального, регионального и местного значения.Деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли) должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля.Кроме того, согласно поручению премьер-министра, региональным властям поручено рекомендовать россиянам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.Полный текст поручения:1. Федеральным государственным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами Президента Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.В Кировской области карантин был введен с 26 марта 2020 года. Ситуация с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в регионе находится на контроле губернатора Игоря Васильева.Регулярно проводятся заседания оперативного штаба. Уже принят ряд важных решений, согласно которым все образовательные учреждения находятся в настоящее время на весенних каникулах, студенты вузов и ссузов - на дистанционном обучении.В Кировской области отменены все массовые, спортивные и культурные мероприятия, ограничена работа кинотеатров, развлекательных центров и клубов.Также в Кирове и области приостановлена работа всех МФЦ. Заявители, у которых на период с 30 марта по 3 апреля была предварительная запись на получение госуслуг в центрах «Мои Документы», могут перенести её.Задать все вопросы по получению государственных и муниципальных услуг, позвонив по телефону колл-центра: 8 (800) 707-43-43. С заявителями, которые при оформлении предварительной записи оставляли номер телефона, операторы колл-центра свяжутся лично.Режим работы колл-центра: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.Вопросы по работе на интернет-портале государственных услуг можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.