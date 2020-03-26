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27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах 27 мар 10:38 С 28 марта в Кировской области приостановят работу организаций общественного питания. 26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично
Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах

Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах

Сегодня, 10:49
120
Артем Макаров
Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах


Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны продолжают интересовать жителей региона. Один из пунктов задевает депутатов и чиновников.

Служишь России - не ищи счастья в другой стране. Таков общий смысл пункта "т" статьи номер 71. Эта поправка в конституцию - один из обсуждаемых пунктов. Положение устанавливает, что чиновники и депутаты любого уровня не имеют право иметь гражданства другой страны. Более того,  запрещается иметь даже вид на жительство. Но и это еще не все, депутатам и чиновникам нельзя будет хранить деньги  и ценности в иностранных банках, если эти финансовые учреждения находятся за пределами России.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это то, о чем люди просили последние годы. Очень часто граждане просто недоумевали. Подождите, вы управляете страной, вы должны двигать ее будущее, соответственно свое будущее связывать с этой страной. Здесь покупать недвижимость. Здесь открывать счета».

Председатель общественной палаты Кировской области Наталья Шедько подчеркивает, что тема двойного гражданства и хранения сбережений за границей стоит очень остро.

НАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть такая проблема, которая формирует недоверие людей, обычных людей к органам власти. К тем же чиновникам. Наши люди считают, что чиновники работают для собственного благосостояния, а не для развития благополучия и качества жизни наших людей».

Закрепления пункта "Т" статьи 71-н в конституции позволит укрепить авторитет властей в глазах простых жителей, так считают большинство представителей общественной палаты региона. Кировские юристы говорят о том, что эта поправка будет эффективно работать.

МАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные для прокуратуры, касающиеся двойного гражданства, касающиеся вида на жительства, прокуратура всегда может проверить. Говорить о том, что это будет не работающая статья, говорить об этом неправильно».

Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны остаются актуальной темой для многих жителей региона.

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