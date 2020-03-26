Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах

Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны продолжают интересовать жителей региона. Один из пунктов задевает депутатов и чиновников.Служишь России - не ищи счастья в другой стране. Таков общий смысл пункта "т" статьи номер 71. Эта поправка в конституцию - один из обсуждаемых пунктов. Положение устанавливает, что чиновники и депутаты любого уровня не имеют право иметь гражданства другой страны. Более того, запрещается иметь даже вид на жительство. Но и это еще не все, депутатам и чиновникам нельзя будет хранить деньги и ценности в иностранных банках, если эти финансовые учреждения находятся за пределами России.Председатель общественной палаты Кировской области Наталья Шедько подчеркивает, что тема двойного гражданства и хранения сбережений за границей стоит очень остро.Закрепления пункта "Т" статьи 71-н в конституции позволит укрепить авторитет властей в глазах простых жителей, так считают большинство представителей общественной палаты региона. Кировские юристы говорят о том, что эта поправка будет эффективно работать.Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны остаются актуальной темой для многих жителей региона.