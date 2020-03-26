Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах

Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны продолжают интересовать жителей региона. Один из пунктов задевает депутатов и чиновников.
Служишь России - не ищи счастья в другой стране. Таков общий смысл пункта "т" статьи номер 71. Эта поправка в конституцию - один из обсуждаемых пунктов. Положение устанавливает, что чиновники и депутаты любого уровня не имеют право иметь гражданства другой страны. Более того, запрещается иметь даже вид на жительство. Но и это еще не все, депутатам и чиновникам нельзя будет хранить деньги и ценности в иностранных банках, если эти финансовые учреждения находятся за пределами России.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это то, о чем люди просили последние годы. Очень часто граждане просто недоумевали. Подождите, вы управляете страной, вы должны двигать ее будущее, соответственно свое будущее связывать с этой страной. Здесь покупать недвижимость. Здесь открывать счета».
Председатель общественной палаты Кировской области Наталья Шедько подчеркивает, что тема двойного гражданства и хранения сбережений за границей стоит очень остро.
НАТАЛЬЯ ШЕДЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть такая проблема, которая формирует недоверие людей, обычных людей к органам власти. К тем же чиновникам. Наши люди считают, что чиновники работают для собственного благосостояния, а не для развития благополучия и качества жизни наших людей».
Закрепления пункта "Т" статьи 71-н в конституции позволит укрепить авторитет властей в глазах простых жителей, так считают большинство представителей общественной палаты региона. Кировские юристы говорят о том, что эта поправка будет эффективно работать.
МАРИНА КОПЫРИНА, ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данные для прокуратуры, касающиеся двойного гражданства, касающиеся вида на жительства, прокуратура всегда может проверить. Говорить о том, что это будет не работающая статья, говорить об этом неправильно».
Несмотря на то, что референдум по конституции перенесен, изменения в главном документе страны остаются актуальной темой для многих жителей региона.
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