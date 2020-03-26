Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей, которые вынуждены сейчас оставаться дома. Кировчане старшего возраста с помощью видеоуроков могут заниматься танцами и йогой, осваивать прикладное творчество и узнавать новые рецепты.Идет видеозапись очередного занятия по бумагоплетению.Раиса Тупицына признается, что непривычно работать на камеру, без учеников. Но опыт преподавания у нее большой, и процесс идет - руки делают, и попутно звучат объяснения.Технология плетения из газетных трубочек практически не отличается от плетения из настоящей лозы. Бумажные фрагменты легко соединяются и могут наращиваться до бесконечности. Результат этого видеоурока - подставка под горячее. Также можно сделать шкатулки, корзинки и даже кукольную мебель.Кировские волонтеры решили поддержать своих родителей, бабушек и дедушек, вынужденных оставаться дома во время эпидемии. И сейчас кировчане старшего поколения смогут заниматься дистанционно прикладным творчеством и йогой, осваивать иностранные языки, научиться танцевать, узнавать секреты опытных садоводов и новые рецепты.Чтобы зайти на интернет-площадку, нужно ввести название онлайнпрактикум.рф не в поисковую, а в адресную строку, затем зарегистрироваться и выбрать направление для дистанционного развития и организации досуга.