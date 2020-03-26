Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей, которые вынуждены сейчас оставаться дома. Кировчане старшего возраста с помощью видеоуроков могут заниматься танцами и йогой, осваивать прикладное творчество и узнавать новые рецепты.
- Добрый день! Сегодня у нас вторая встреча. Надеюсь, что вы выполнили домашнее задание, необходимо было изготовить бумажные трубочки.
Идет видеозапись очередного занятия по бумагоплетению.
Раиса Тупицына признается, что непривычно работать на камеру, без учеников. Но опыт преподавания у нее большой, и процесс идет - руки делают, и попутно звучат объяснения.
- Верхнюю трубочку взяли, на нее нажали, чтобы плетение было плотным.
Технология плетения из газетных трубочек практически не отличается от плетения из настоящей лозы. Бумажные фрагменты легко соединяются и могут наращиваться до бесконечности. Результат этого видеоурока - подставка под горячее. Также можно сделать шкатулки, корзинки и даже кукольную мебель.
РАИСА ТУПИЦЫНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО БУМАГОПЛЕТЕНИЮ:
«Мы наши изделия сначала окунаем в воду, а потом их декорируем, красим обычной водной морилкой или, кто умеет рисовать, могут использовать любые краски - акварель, гуашь или масляные».
Кировские волонтеры решили поддержать своих родителей, бабушек и дедушек, вынужденных оставаться дома во время эпидемии. И сейчас кировчане старшего поколения смогут заниматься дистанционно прикладным творчеством и йогой, осваивать иностранные языки, научиться танцевать, узнавать секреты опытных садоводов и новые рецепты.
МАРИЯ ЗЕЛЕНЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОСУГА "ПРАКТИКУМ":
«Первый урок - мы готовим хлеб с овсяными хлопьями, на следующих уроках мы будем готовиться к пасхе, все это будет появляться в этом месяце и в начале апреля. Эти уроки могут смотреть не только жители нашего города, но и жители всей страны, я думаю, что в этом есть будущее, мы хотим, чтобы платформа позволяла людям общаться друг с другом».
Чтобы зайти на интернет-площадку, нужно ввести название онлайнпрактикум.рф не в поисковую, а в адресную строку, затем зарегистрироваться и выбрать направление для дистанционного развития и организации досуга.
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