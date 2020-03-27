Как не впасть в панику из-за коронавируса?

Следственный комитет приступил к проверке в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом в России. Ложная информация приводит к паническим настроениям. Как не стать жертвой провокации и не впасть в панику?
Гречку мешками не скупают, туалетную бумагу из магазинов не вывозят, но чаще моют руки и стараются избегать мест скопления людей. Кировчане, вводимые в регионе ограничительные меры переносят стойко и твердо уверены, что паниковать из-за ситуации распространения коронавируса не стоит.
- Главное руки мыть постоянно, и пить теплую воду с лимоном, никакой паники нет.
- Никакой паники нет.
- Нет, конечно, будьте здоровы все.
- В нашем районе, где я проживаю, у нас все нормально, в магазинах всего хватает, у меня нету такой паники, как вот некоторые люди сейчас я смотрю уже в масках ходят, у меня как таковой паники нету, все хорошо.
А те, кто ходит в масках, обосновывают это тем, что всего лишь придерживаются рекомендаций. Да и причина появления на лицах защитных средств, вовсе не в коронавирусе, а в сезонной простуде.
- Потому, что все кашляют, чихают, молодежь болеет, дети иногда болеют, а я очень восприимчивая, вот и всего лишь.
Врач-психотерапевт Сергей Прищепа, считает, что паника происходит из-за обычной лени, наш мозг не хочет напрягаться и думать, и мы поддаемся на провокации. Если все скупают гречку в магазине, значит действительно, пора идти закупаться, а вдруг всю раскупят.
СЕРГЕЙ ПРИЩЕПА, ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ:
«В настоящее время я вот признаюсь, слышал какие-то слова похожие в сми, что где-то паника, не паника, я примеров этого не вижу, наоборот анекдоты вижу: зашел в магазин человек, пустые полки, он говорит, почему у вас ничего нет, мужчина, мебельный магазин, оставьте нас в покое».
Как говориться - включаем голову, не поддаемся провокациям.
СЕРГЕЙ ПРИЩЕПА, ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ:
«Поэтому паника, это что такое, это не задумавшись, стереотипно, что-то где-то один сказал, сделал, не вникнув, слова за чистую монету, побежал, надо что-то делать, и как это поможет, задуматься надо сначала».
А чтобы не впасть в депрессию, если вы находитесь на домашнем карантине, психотерапевт советует также не лениться и провести это время с пользой, читайте книги, обучитесь чему-то новому, вяжите, рисуйте, одним словом, творите.
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