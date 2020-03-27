Как не впасть в панику из-за коронавируса?

Следственный комитет приступил к проверке в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом в России. Ложная информация приводит к паническим настроениям. Как не стать жертвой провокации и не впасть в панику?Гречку мешками не скупают, туалетную бумагу из магазинов не вывозят, но чаще моют руки и стараются избегать мест скопления людей. Кировчане, вводимые в регионе ограничительные меры переносят стойко и твердо уверены, что паниковать из-за ситуации распространения коронавируса не стоит.А те, кто ходит в масках, обосновывают это тем, что всего лишь придерживаются рекомендаций. Да и причина появления на лицах защитных средств, вовсе не в коронавирусе, а в сезонной простуде.Врач-психотерапевт Сергей Прищепа, считает, что паника происходит из-за обычной лени, наш мозг не хочет напрягаться и думать, и мы поддаемся на провокации. Если все скупают гречку в магазине, значит действительно, пора идти закупаться, а вдруг всю раскупят.Как говориться - включаем голову, не поддаемся провокациям.А чтобы не впасть в депрессию, если вы находитесь на домашнем карантине, психотерапевт советует также не лениться и провести это время с пользой, читайте книги, обучитесь чему-то новому, вяжите, рисуйте, одним словом, творите.