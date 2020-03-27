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27 мар 21:00 Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области 27 мар 21:00 В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Великой Победы 27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек 27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс
Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области

Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области

Вчера, 21:00
174
Иван Швецов
Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области


Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты из стран средней Азии, которые работают в Кировской области. Особенно те, кому пришла пора продлевать визы и патенты.

Узбекская диаспора одна из самых многочисленных в Кировской области. У Жухриддина Мамаджанова, который работает строителем, кончается срок действия документов, дающих право на работу. Если бы не эпидемия коронавируса, то он бы просто слетал домой и оформил необходимые бумаги. Но проблема в том, железнодорожное и авиасообщение с Узбекистаном закрыто на неопределенный срок из-за карантина.

ЖУХРИДДИН МАМАДЖАНОВ, ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА:
«У меня кончается патент, я хочу его продлить и поэтому мы приехали сюда».

Россия пошла навстречу гражданам стран СНГ. Продлить свое право на жизнь и работу в России теперь можно в облегченном порядке и для этого совсем не нужно выбираться на родину. Штрафовать никого не будут, даже если срок действия визы уже истёк.

АЛЕКСЕЙ УСТЮГОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ МИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Иностранный гражданин, у которого закончился срок пребывания в российской федерации должен подать заявление в произвольной форме о продлении регистрации. Затем он обращается для продления патента».

Добавим, что для тех трудовых мигрантов, которые захотят вернуться домой, Узбекистан, Белоруссия и Казахстан организуют дополнительные чартерные рейсы как из Москвы, так и из регионов.

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