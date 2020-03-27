Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области

Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты из стран средней Азии, которые работают в Кировской области. Особенно те, кому пришла пора продлевать визы и патенты.Узбекская диаспора одна из самых многочисленных в Кировской области. У Жухриддина Мамаджанова, который работает строителем, кончается срок действия документов, дающих право на работу. Если бы не эпидемия коронавируса, то он бы просто слетал домой и оформил необходимые бумаги. Но проблема в том, железнодорожное и авиасообщение с Узбекистаном закрыто на неопределенный срок из-за карантина.Россия пошла навстречу гражданам стран СНГ. Продлить свое право на жизнь и работу в России теперь можно в облегченном порядке и для этого совсем не нужно выбираться на родину. Штрафовать никого не будут, даже если срок действия визы уже истёк.Добавим, что для тех трудовых мигрантов, которые захотят вернуться домой, Узбекистан, Белоруссия и Казахстан организуют дополнительные чартерные рейсы как из Москвы, так и из регионов.