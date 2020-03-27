В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Великой Победы

В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- В нашей экспозиции появляется новый экспонат - это целый набор орденов и медалей.
Это награды, которые появились во время Великой Отечественной войны. Здесь и орден Победы, ордена Кутузова, Суворова и еще около трех десятков орденов и медалей. В Кировском музее воинской славы около сотни новых экспонатов дополнят постоянную экспозицию. Несмотря на карантин, жизнь не замерла.
ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Музей живет своей жизнью. В данный момент мы занимаемся переэкспозицией к 75-летию Победы. В нашем зале появляется новая экспозиция, которая будет называться "В памяти нашей сегодня вечно"».
Сотрудники музея Воинской славы открыли свои фонды, часть экспонатов представили музеи районов области.
На обновленной выставке можно будет увидеть письма советских солдат и офицеров, фотографии, документы и, конечно же, оружие, военную экипировку и форму.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке можно увидеть вот такой вот уникальный экспонат. Настоящая маршальская шинель. Нет. Это не реконструкция. Она принадлежала маршалу победы Ивану Степановичу Коневу».
В ближайшее время кировчане из-за эпидемии коронавируса не смогут попасть в музей. Однако это не значит, что изучить экспонаты нельзя. Сотрудники музея воинской славы в соцсетях знакомят с выставкой всех желающих.
ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЕМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Мы выкладываем наши новости, повседневную жизнь. Все события, которые происходят с нами. Они отражаются в этих новостях. Более того, мы сделали новую рубрику, называется "экспонат дня", где берем интересный экспонат из нашего музея и о нем рассказываем».
Этот год - юбилейный. Великой Победе - 75-ть лет. Экспозиция, посвященная подвигу советского народа, будет работать в течение всего года.
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