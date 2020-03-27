В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Великой Победы

В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Это награды, которые появились во время Великой Отечественной войны. Здесь и орден Победы, ордена Кутузова, Суворова и еще около трех десятков орденов и медалей. В Кировском музее воинской славы около сотни новых экспонатов дополнят постоянную экспозицию. Несмотря на карантин, жизнь не замерла.Сотрудники музея Воинской славы открыли свои фонды, часть экспонатов представили музеи районов области.На обновленной выставке можно будет увидеть письма советских солдат и офицеров, фотографии, документы и, конечно же, оружие, военную экипировку и форму.В ближайшее время кировчане из-за эпидемии коронавируса не смогут попасть в музей. Однако это не значит, что изучить экспонаты нельзя. Сотрудники музея воинской славы в соцсетях знакомят с выставкой всех желающих.Этот год - юбилейный. Великой Победе - 75-ть лет. Экспозиция, посвященная подвигу советского народа, будет работать в течение всего года.