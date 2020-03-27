В Кировской области приостановили работу все торговые центры и предприятия общепита. С 28 марта в регионе приостановлено оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и спортивных услуг. Запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.
Этот вопрос обсуждался накануне на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева.
На сегодняшний день в инфекционном госпитале находится 45 человек, из них 8 детей. У 8 человек подтвержден диагноз, у 6 – тест-система показала положительный результат и ожидается подтверждение диагноза. Остальные 32 – это граждане, вернувшиеся из эпиднеблагоприятных стран с признаками ОРВИ и контактные с ними, имеющие на сегодняшний день отрицательные тесты.
В случае дальнейшего распространения коронавируса в регионе Кировская область готова увеличить коечный фонд. На дому сотрудниками медицинских организаций наблюдается 1620 человек, не имеющих признаков ОРВИ, из них 222 ребенка. 1094 человек прибыли из зарубежных поездок.
В настоящее время на базе инфекционной клинической больницы Кирова развернут инфекционный госпиталь, общий коечный фонд составляет 156 коек, из них в «мельцеровских боксах» возможно размещение до 72 заболевших.
– Чем более ответственно мы будем подходить к тем правилам, которые сейчас устанавливаются, уходить на самоизоляцию, чем меньше контактов будет с окружающими людьми, тем больше шансов на то, что мы преодолеем этот период в очень короткие сроки. Здоровье у нас одно, и только общими усилиями мы сможем его сохранить! – подчеркнул губернатор Игорь Васильев. – Хочу выразить слова благодарности докторам, которые справились с первыми случаями коронавируса в кратчайшие сроки. Признателен также тем людям, которые ответственно подошли к делу, сразу обратились за помощью и проходят лечение.
Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов сообщил, что министерством здравоохранения проведен анализ имеющейся госпитальной базы Кировской области. Спланированы различные варианты развития ситуации, и с учетом всех профилактических мероприятий Кировская области должна пойти по пути благополучного сценария.
– Нами определены дополнительные медицинские организации для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в том случае, если это понадобится в помощь инфекционному госпиталю. Это отдельно стоящие корпуса трех медучреждений города. Если мы введем их в работу, то число инфекционных коек можно будет увеличить до 636, что полностью соответствует нормативу, – отметил Дмитрий Курдюмов.
Подготовка данных медорганизаций уже началась. Первый корпус будет готов к 6 апреля. Также определены и врачи-специалисты, которые будут привлечены к оказанию помощи. В работе им будут помогать студенты КГМУ и медколледжа.
Как напомнил губернатор, накануне президент России Владимир Путин озвучил ряд социальных и экономических мер, которые будут приняты в ближайшее время. Так, для предотвращения распространения коронавируса неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.
Мы в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko
Facebook: https://www.facebook.com/gtrk.vyatka
YouTube: https://youtube.com/c/ГТРКВяткаКиров
Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka
Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka
Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6