В Кировской области приостановили работу все торговые центры и предприятия общепита. С 28 марта в регионе приостановлено оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и спортивных услуг. Запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.Этот вопрос обсуждался накануне на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Кировской области Игоря Васильева.На сегодняшний день в инфекционном госпитале находится 45 человек, из них 8 детей. У 8 человек подтвержден диагноз, у 6 – тест-система показала положительный результат и ожидается подтверждение диагноза. Остальные 32 – это граждане, вернувшиеся из эпиднеблагоприятных стран с признаками ОРВИ и контактные с ними, имеющие на сегодняшний день отрицательные тесты.В случае дальнейшего распространения коронавируса в регионе Кировская область готова увеличить коечный фонд. На дому сотрудниками медицинских организаций наблюдается 1620 человек, не имеющих признаков ОРВИ, из них 222 ребенка. 1094 человек прибыли из зарубежных поездок.В настоящее время на базе инфекционной клинической больницы Кирова развернут инфекционный госпиталь, общий коечный фонд составляет 156 коек, из них в «мельцеровских боксах» возможно размещение до 72 заболевших.– подчеркнул губернатор Игорь Васильев. –Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов сообщил, что министерством здравоохранения проведен анализ имеющейся госпитальной базы Кировской области. Спланированы различные варианты развития ситуации, и с учетом всех профилактических мероприятий Кировская области должна пойти по пути благополучного сценария., – отметил Дмитрий Курдюмов.Подготовка данных медорганизаций уже началась. Первый корпус будет готов к 6 апреля. Также определены и врачи-специалисты, которые будут привлечены к оказанию помощи. В работе им будут помогать студенты КГМУ и медколледжа.Как напомнил губернатор, накануне президент России Владимир Путин озвучил ряд социальных и экономических мер, которые будут приняты в ближайшее время. Так, для предотвращения распространения коронавируса неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.