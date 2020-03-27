С 28 марта в Кировской области приостановлена работа салонов красоты, парикмахерских и саун.В правительстве Кировской области принято постановление, в котором устанавливаются дополнительные ограничения, касающиеся работы организаций малого и среднего бизнеса на период карантина. По поручению губернатора Игоря Васильева в регионе открыта "горячая линия" для предпринимателей.В частности, с 28 марта по 12 апреля приостановлена работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей. Также этот запрет касается физкультурных, спортивных, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.На период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность предприятий общественного питания: кафе, баров, ресторанов, столовых. Этот запрет не распространяется на предприятия общественного питания, которые будут заниматься то дистанционной торговлей продуктами питания, а также на столовые, которые обеспечивают питание только работников непрерывно действующих организаций.На основании постановления приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других аналогичных организаций, оказывающих подобные услуги. Срок – с 28 марта до 5 апреля.Отметим, что запрет не распространяется на работу аптек и аптечных пунктов, продуктовые магазины, автозаправочных станций, службы доставки товаров.Для уточнения информации по работе организаций на указанный период по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева, открыта горячая линия центра «Мой бизнес» для предпринимателей. Номер телефона (8332) 410-410.