В Кирове и области усилили полицейские патрули. В Кировской области полиция принимает дополнительные меры по охране общественного порядка. С 28 марта в населенных пунктах региона увеличили численность патрульно-постовых нарядов полиции.В обязанности патрульных входят периодические проверки мест массового скопления граждан для проведения профилактической работы по соблюдению карантинных ограничений и выявления не соблюдающих меры по самоизоляции граждан.Полицейские будут осуществлять документирование фактов нарушения постановления Правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». Собранные материалы будут переданы в органы Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».В подразделениях ГИБДД Кировской области также приняты дополнительные меры обеспечения охраны здоровья граждан, сотрудников и работников органов внутренних дел, минимизации их личного общения.С 30 марта по 6 апреля подразделения ГИБДД принимают граждан, обратившихся только через Единый портал государственных услуг. При этом, граждане могут записаться на прием по телефону. Контактные телефоны и адреса подразделений ГИБДД указаны на сайте.Государственные услуги оказываются подразделениями ГИБДД МВД России бесплатно, взимается только государственная пошлина, которая зависит от вида государственной услуги.