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28 марта 19:17
28 мар 13:21 В Кирове и области усилили полицейские патрули. 28 мар 11:45 С 28 марта в Кировской области приостановлена работа салонов красоты, парикмахерских и саун 28 мар 11:33 Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме. 28 мар 09:46 В Кировской области приостановили работу все торговые центры и предприятия общепита. 27 мар 21:00 Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области 27 мар 21:00 В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Великой Победы 27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса?
В Кирове и области усилили полицейские патрули.

В Кирове и области усилили полицейские патрули.

Сегодня, 13:21
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В Кирове и области усилили полицейские патрули.

В Кирове и области усилили полицейские патрули. В Кировской области полиция принимает дополнительные меры по охране общественного порядка. С 28 марта в населенных пунктах региона увеличили численность патрульно-постовых нарядов полиции.

В обязанности патрульных входят периодические проверки мест массового скопления граждан для проведения профилактической работы по соблюдению карантинных ограничений и выявления не соблюдающих меры по самоизоляции граждан.

Полицейские будут осуществлять документирование фактов нарушения постановления Правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». Собранные материалы будут переданы в органы Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В подразделениях ГИБДД Кировской области также приняты дополнительные меры обеспечения охраны здоровья граждан, сотрудников и работников органов внутренних дел, минимизации их личного общения.

С 30 марта по 6 апреля подразделения ГИБДД принимают граждан, обратившихся только через Единый портал государственных услуг. При этом, граждане могут записаться на прием по телефону. Контактные телефоны и адреса подразделений ГИБДД указаны на сайте.

Государственные услуги оказываются подразделениями ГИБДД МВД России бесплатно, взимается только государственная пошлина, которая зависит от вида государственной услуги.

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