В Кирове юных пловцов будут готовить при помощи тепловизора

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В помощь спорту высоких достижений приходят высокие технологии. В Кирове исследователи из Опорного университета решили применить тепловизор для анализа физической подготовленности юных пловцов. Почему одним детям плавание полезно, а другим - нет?Разработка ученых Вятского госуниверситета может стать настоящим прорывом в подготовке пловцов. Она основана на измерении тепловизором различных участков тела спортсменов до и после тренировки. Чем лучше подготовлен спортсмен, тем равномернее у него распределяется температура по основным участкам тела. Сильные спортсмены задействуют все группы мышц, а у слабых нагрузка распределяется крайне неравномерно.Все секреты технологии ученые не раскрывают, тем более, что аналогов подобной методики ни в России, и в мире, - нет. Эксперимент длится уже второй учебный год и вполне можно говорить, что технология себя оправдала. С помощью тепловизора, к примеру, можно четко увидеть, как развивается техника плавания у начинающих пловцов.Кроме того исследования дали еще один неожиданный результат. Он показал, что некоторые дети аномально реагируют на воду. Во время занятий они получают избыточное переохлаждение, чтоб хорошо видно на снимках головы. Это оборачивается частыми простудными заболеваниями, гайморитами и ангинами. Парадокс: родители отдают ребенка в бассейн, чтобы он стал здоровее, а тот начинает чаще болеть. Ученые советуют родителям таких детей задуматься о смене вида спорта. Добавим также, что кроме тепловизора в мониторинге физической подготовленности спортсменов применяется и спирометрия - анализ жизненной емкости легких. Это устройство помогает увидеть потенциальных спринтеров и стайеров. Используется при обследовании и анализатор состава тела, который оценивает объем мышечной и жировой массы, а также плотность костной ткани. Кстати, точно такой же прибор использовался и наших у спортсменов на олимпиаде в Сочи.