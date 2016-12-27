Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области

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"Догони йети" - завтра в Верхошижемском районе состоится тридцать шестая Новогодняя лыжная гонка, и десятая по счету Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области.Впервые Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области была проведена в 2006 году. С тех пор по традиции победителю соревнований вручается Кубок Губернатора. В 2015 году за главный приз Новогодней лыжной гонки на Кубок Губернатора боролись около 700 человек. В этом году участников ожидается не меньше. Своё участие в гонке уже подтвердили пять регионов: Кировская и Нижегородская области, республики Чувашия и Марий Эл, а также Москва.Призвал кировчан принять участие в праздничной лыжной гонке и Олимпийский чемпион Юрий Скобов. По его словам, мероприятие всегда организуется на высоком уровне, и будет интересно участникам всех возрастов. Для этого, помимо лыжных трасс, будут работать различные тематические площадки.Торжественное открытие соревнований пройдёт в 12 часов, далее, стартуют самые маленькие лыжники - дошкольная группа. Также в программе VIP-забег и масстарты свободным стилем. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками областного министерства спорта. А самые юные участники впервые поборются за снегоход «Буран».Подать заявку на участие в гонке можно до 12 часов 27 декабря.