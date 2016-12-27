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Новости / Спорт

Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 34 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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"Догони йети" - завтра в Верхошижемском районе состоится тридцать шестая Новогодняя лыжная гонка, и десятая по счету Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области.

Впервые Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области была проведена в 2006 году. С тех пор по традиции победителю соревнований вручается Кубок Губернатора. В 2015 году за главный приз Новогодней лыжной гонки на Кубок Губернатора боролись около 700 человек. В этом году участников ожидается не меньше. Своё участие в гонке уже подтвердили пять регионов: Кировская и Нижегородская области, республики Чувашия и Марий Эл, а также Москва.

Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской областиГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лыжный спорт является одним из базовых видов спорта для Кировской области, в настоящее время по данным статистического учета этим видом спорта занимаются более 20 тысяч человек. Поэтому, это события является для нас очень важным! Мы ждем на лыжне, как профессиональных спортсменов, так и всех любителей активности, здорового образа жизни, которые могут встать на лыжи».

Призвал кировчан принять участие в праздничной лыжной гонке и Олимпийский чемпион Юрий Скобов. По его словам, мероприятие всегда организуется на высоком уровне, и будет интересно участникам всех возрастов. Для этого, помимо лыжных трасс, будут работать различные тематические площадки.

Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской областиАННА АЛЬМИНОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это развлечения для детей (аниматоры), это концертная программа, это фейерверки. Сегодня мы говорим про новогоднюю тематику, соответственно, это подарки и призы, Дед Мороз и Снегурочка».

Торжественное открытие соревнований пройдёт в 12 часов, далее, стартуют самые маленькие лыжники - дошкольная группа. Также в программе VIP-забег и масстарты свободным стилем. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками областного министерства спорта. А самые юные участники впервые поборются за снегоход «Буран».

trushkova43@mail.ru
Телефон для справок: 8-922-902-12-72.

Подать заявку на участие в гонке можно до 12 часов 27 декабря. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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