Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области
Сегодня, 15:11 | Просмотров: 34 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Впервые Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области была проведена в 2006 году. С тех пор по традиции победителю соревнований вручается Кубок Губернатора. В 2015 году за главный приз Новогодней лыжной гонки на Кубок Губернатора боролись около 700 человек. В этом году участников ожидается не меньше. Своё участие в гонке уже подтвердили пять регионов: Кировская и Нижегородская области, республики Чувашия и Марий Эл, а также Москва.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Лыжный спорт является одним из базовых видов спорта для Кировской области, в настоящее время по данным статистического учета этим видом спорта занимаются более 20 тысяч человек. Поэтому, это события является для нас очень важным! Мы ждем на лыжне, как профессиональных спортсменов, так и всех любителей активности, здорового образа жизни, которые могут встать на лыжи».
Призвал кировчан принять участие в праздничной лыжной гонке и Олимпийский чемпион Юрий Скобов. По его словам, мероприятие всегда организуется на высоком уровне, и будет интересно участникам всех возрастов. Для этого, помимо лыжных трасс, будут работать различные тематические площадки.
АННА АЛЬМИНОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это развлечения для детей (аниматоры), это концертная программа, это фейерверки. Сегодня мы говорим про новогоднюю тематику, соответственно, это подарки и призы, Дед Мороз и Снегурочка».
Торжественное открытие соревнований пройдёт в 12 часов, далее, стартуют самые маленькие лыжники - дошкольная группа. Также в программе VIP-забег и масстарты свободным стилем. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и кубками областного министерства спорта. А самые юные участники впервые поборются за снегоход «Буран».
trushkova43@mail.ru
Телефон для справок: 8-922-902-12-72.
Подать заявку на участие в гонке можно до 12 часов 27 декабря.
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