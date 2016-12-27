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Новости / Спорт

Новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области в Верхошижемье

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 110 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Верхошижемье принимали участников Новогодней лыжной гонки на Кубок губернатора Кировской области.

Вот так забавно выглядел финиш самого юного участника гонки. Ему нет еще и трех лет, но он уже смог стать одним из главных героев лыжни. Позади осталась первая в жизни дистанция, вознагражденная первой медалью финишера и поздравлениями от легенды вятского спорта, олимпийского чемпиона Юрия Скобова.

Новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области в ВерхошижемьеЮРИЙ СКОБОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 1972 г.:
«Атмосфера в Верхошижемье она всегда была одной из лучших в области. Почему? Руководства района вносит свой огромный вклад. Они вместе со всеми соревнуются, готовят трассу, мероприятие. Это здорово».

Давно превратившись в спортивную визитную карточку Верхошижемья, эта новогодняя лыжня каждый раз преподносит сюрпризы. Таковым на этот раз стало появление среди участников ВИП-забега Михаила Иванова. Он превратился в звезду лыжного спорта в Солт-Лейк-Сити, когда выиграл марафонскую дистанцию на Олимпиаде. Беговой километр в Шижме дался ему непросто. Как признается сам чемпион, неправильно распределил силы и не справился со скоростью. В итоге, не золотой, а серебряный финиш. Правда, результат для Иванова был второстепенен.

Новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области в ВерхошижемьеМИХАИЛ ИВАНОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 2002 г.:
«Спортсмены это немножко другие люди. Даже если в обычной жизни они занимаются чем-то серьезным. Но когда они встают на лыжи они меняются в лучшую сторону. Они улыбаются, больше шутят. Поэтому, всегда интересно проводит время в кругу, можно так сказать, своей спортивной семьи».

Семья только по заявкам насчитывала более 700 человек, в том числе из Нижегородской области, республик Чувашия, Марий Эл, Москвы. Десятый год подряд соревнование проходит в статусе лыжной гонки на Кубок Губернатора. Борьба за него разворачивается в 18-ти возрастных группах и в каждой ежегодно происходят подвижки на пьедестале. Спор между собой ведут профессиональные лыжники.

Новогодняя лыжная гонка на Кубок губернатора Кировской области в ВерхошижемьеОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Дистанции не марафонские, дистанции короткие и примерно несколько человек, 5 или 6, просто спортсмены одинакового уровня. Они и борются за первую тройку».

Что еще свойственно новогодней лыжне, так это вносимые новшества в регламент ее проведения. Нынче остроты на трассе добавил командный зачет. Впервые сильнейшую команду ждал солидный приз. Снегоход "Буран". Хотя, победы здесь удостаиваются все, кто, несмотря на годы, предан лыжному спорту, и кто своим примером вовлекает в него людей от мала до велика.


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