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Новости / Спорт

Через Киров пройдет экстремальная мотоэкспедиция

Вчера, 16:37 | Просмотров: 180 | Версия для печати
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2 января стартовала экстремальная зимняя мотоциклетная экспедиция  «ПОХОД СИЛЫ». Всероссийский мотоклуб «УРАЛ» посвятил её 75-летию Ирбитского мотоциклетного завода. Руководитель экспедиции - Николай  Жаворонков «Дон».

Маршрут проходит через 8 городов России: Санкт-Петербург (старт/финиш) - Кострома - Киров - Ирбит - Екатеринбург - Челябинск - Самара - Липецк.

Общая протяженность пути - 6000 км по зимним российским дорогам. В среднем в день участники мотопробега проходят 300-450 км.
 
Через Киров пройдет экстремальная мотоэкспедиция 
 

Экспедиция проходит на российских мотоциклах марки Урал. Мотоциклисты намерено отказались от машин сопровождения и едут налегке, без необходимого снаряжения.

В Киров участники мотопробега приедут 5 января. Ориентировочно в 19 часов на Щорса, 64 они пообщаются с местными единомышленниками и журналистами.
 
Через Киров пройдет экстремальная мотоэкспедиция 
 

О финише экспедиции её участники говорят так: «Дата окончания Похода Силы открыта, но сам поход будет закончен в любом случае. Каким-то образом. Мы закончим его как-то...».

ДЛЯ СПРАВКИ
Год назад мотоклуб осуществил пробег в 3850 км от Санкт-Петербурга до норвежского мыса Нордкап и обратно. Во время путешествия температура опускалась до -46,  периодически приходилось ехать по снегу и гололедице. Но участники мотопробега успешно его завершили.
 
Фото vk.com


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