Через Киров пройдет экстремальная мотоэкспедиция
Вчера, 16:37 | Просмотров: 180 | Версия для печати
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Маршрут проходит через 8 городов России: Санкт-Петербург (старт/финиш) - Кострома - Киров - Ирбит - Екатеринбург - Челябинск - Самара - Липецк.
Общая протяженность пути - 6000 км по зимним российским дорогам. В среднем в день участники мотопробега проходят 300-450 км.
Экспедиция проходит на российских мотоциклах марки Урал. Мотоциклисты намерено отказались от машин сопровождения и едут налегке, без необходимого снаряжения.
В Киров участники мотопробега приедут 5 января. Ориентировочно в 19 часов на Щорса, 64 они пообщаются с местными единомышленниками и журналистами.
О финише экспедиции её участники говорят так: «Дата окончания Похода Силы открыта, но сам поход будет закончен в любом случае. Каким-то образом. Мы закончим его как-то...».
ДЛЯ СПРАВКИ
Год назад мотоклуб осуществил пробег в 3850 км от Санкт-Петербурга до норвежского мыса Нордкап и обратно. Во время путешествия температура опускалась до -46, периодически приходилось ехать по снегу и гололедице. Но участники мотопробега успешно его завершили.
Фото vk.com
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