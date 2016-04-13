Комиссия по ДЮСШ Слободского
Вчера, 17:55 | Просмотров: 176 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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ЗАИРБЕК ЛАБАЗАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Нам 12 апреля, во время выездного совещания, обещали ремонт. Но ничего не изменилось, можете посмотреть все эти фотографии».
Построенное еще в 19 веке здание на Советской, 98-а служило конным манежем, местом проведения митингов в революционной России и даже складом. Переоборудованное под спортивные нужды, оно ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Поэтому еще пять лет назад межведомственная комиссия признала его непригодным для эксплуатации. Варианты судьбы дзюдоистов - переезд в новый комплекс "Парус" отклонен, в здание бывшего кинотеатра "Космос" - тоже.
ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛОБОДСКОГО:
«Если мы сейчас забираем "Космос", оставляем арендаторов без рабочих мест, к которым они привыкли, то коммунальные услуги мы будем вынуждены платить из муниципального бюджета, а это в год составит 1 млн. 215 тыс. рублей. Следовательно, мы должны найти эти деньги в муниципалитете и поставить на статью расходов ДЮСШ».
Из бюджета 2017 года такую сумму власти Слободского не могут выделить. Поэтому было предложено ДЮСШ переехать в здание спортивного комплекса "Красный якорь".
ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛОБОДСКОГО:
«Земельный участок, на котором расположен спорткомплекс "Красный якорь", большой и прилегающая территория тоже муниципальная. За счет внебюджетных источников можно разработать проект пристроя к спорткомплексу, который уже располагает и душевыми, и туалетами, раздевалками».
Стоимость проекта составит 350 тысяч рублей, эту сумму готов дать депутат Госдумы. Строительство же пристроя обойдется в 20 миллионов рублей. Такие деньги планируется получить за счет федеральных и региональных программ. Однако у родительского комитета и тренеров есть надежда, что их разместят в физкультурно-оздоровительном комплексе.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время ситуация сложная. До 2016 года на возведение новых объектов по стране выделялось 7 млрд. рублей, сейчас эта сумма сокращена в 10 раз».
То есть ФОК появится в Слободском не раньше 2020 года. Поэтому единственный реальный выход для слободских дзюдоистов - это переезд в "Красный якорь".
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