Комиссия по ДЮСШ Слободского

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В Слободском остается открытым вопрос о закрытии спортивной секции в Детско-юношеской школе. Сегодня в Кирове комиссия по образованию, науке, культуре и делам молодежи пыталась решить проблему.Построенное еще в 19 веке здание на Советской, 98-а служило конным манежем, местом проведения митингов в революционной России и даже складом. Переоборудованное под спортивные нужды, оно ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Поэтому еще пять лет назад межведомственная комиссия признала его непригодным для эксплуатации. Варианты судьбы дзюдоистов - переезд в новый комплекс "Парус" отклонен, в здание бывшего кинотеатра "Космос" - тоже.Из бюджета 2017 года такую сумму власти Слободского не могут выделить. Поэтому было предложено ДЮСШ переехать в здание спортивного комплекса "Красный якорь".Стоимость проекта составит 350 тысяч рублей, эту сумму готов дать депутат Госдумы. Строительство же пристроя обойдется в 20 миллионов рублей. Такие деньги планируется получить за счет федеральных и региональных программ. Однако у родительского комитета и тренеров есть надежда, что их разместят в физкультурно-оздоровительном комплексе.То есть ФОК появится в Слободском не раньше 2020 года. Поэтому единственный реальный выход для слободских дзюдоистов - это переезд в "Красный якорь".