В Кирове чествовали звезд Вятского спорта
Сегодня, 15:26 | Просмотров: 205 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
18-я церемония чествования лучших спортсменов области на этот раз разительно отличалась от предыдущих. Атлеты и тренеры шли в Драмтеатр с видео и фотокамерами. Они были нацелены на приглашенных гостей праздника. Софью Великую и Алексея Мишина. Оба олимпийские чемпионы, а в жизни муж и жена. Автограф-сессия со звездами стала прелюдией к главному действу. Выходу на сцену элиты вятского спорта. На первые роли в ней по итогам 16 года вышли конькобежцы. В десятке лучших Алексей Суворов и два Александра. Ткач и Говоров.
АНДРЕЙ ПЛЮСНИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
«Это заграницей, мы уехали, и не вернешься. А здесь до Коломны можно пожертвовать двумя днями подготовки, чтобы все увидели какие у нас великолепные конькобежцы».
При выборе сильнейших эксперты придерживаются простого правила. Учитываются только абсолютно лучшие результаты, показанные кировчанами на российских и международных соревнованиях. В победителях и призерах наши спортсмены оказались сразу по десяти видам спорта.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Спортсмены, тренеры, специалисты спортшкол работают с полной самоотдачей, чтобы продемонстрировать высокие спортивные достижения».
СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 2016 г. ПО ФЕХТОВАНИЮ:
«Я хочу пожелать всем спортсменам, чтобы звезда удачи, счастья и победы светила ярко на вашем пути. Чтобы было меньше промахов, ошибок, поражений».
Бегунья Надежда Шиханова, гиревик Владимир Токарев, фигуристы Маргарита Шестакова и Савелий Угрюмов. Когда-то все они мечтали быть награжденными на этой церемонии. И вот сейчас к ним пришел звездный час. В десятке лучших Марина Белозерцева, ярко блеснувшая в триатлонном сезоне и Анна Ефремова. Со званием чемпионки Европы по каратэ ей присвоено и звание мастера спорта международного класса.
АННА ЕФРЕМОВА, ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ОБЛАСТИ 2016:
«На самом деле не знаем друг друга. Но уже познакомились, пообщались. Какие-то тренировки свои пообсуждали».
Звездный праздник устраивается не только для чемпионов. В его традициях отмечать успехи спортсменов в номинациях «спортивный резерв» и «ветеранский спорт». Награды находят лучших тренеров спортшкол и спортсменов с ограниченными возможностями. Кубки и дипломы также вручаются лауреатам по различным видам спорта.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот праздник проходит не просто для галочки. Мы действительно вами гордимся. Мы действительно радуемся вашим успехам. И мы действительно хотим, что как можно больше детей занимались спортом и делаем для этого все».
Соперничество за попадание на звездный пьедестал, конечно, условное. Но через год на нем окажутся именно те, кто будет стремиться отдать все силы для достижения большой личной спортивной победы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|