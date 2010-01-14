В Кирове чествовали звезд Вятского спорта

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Награда за высокие результаты и одновременно стимул на дальнейшие победы. В Драмтеатре прошел ежегодный спортивный праздник "Звезды Вятского спорта".18-я церемония чествования лучших спортсменов области на этот раз разительно отличалась от предыдущих. Атлеты и тренеры шли в Драмтеатр с видео и фотокамерами. Они были нацелены на приглашенных гостей праздника. Софью Великую и Алексея Мишина. Оба олимпийские чемпионы, а в жизни муж и жена. Автограф-сессия со звездами стала прелюдией к главному действу. Выходу на сцену элиты вятского спорта. На первые роли в ней по итогам 16 года вышли конькобежцы. В десятке лучших Алексей Суворов и два Александра. Ткач и Говоров.При выборе сильнейших эксперты придерживаются простого правила. Учитываются только абсолютно лучшие результаты, показанные кировчанами на российских и международных соревнованиях. В победителях и призерах наши спортсмены оказались сразу по десяти видам спорта.Бегунья Надежда Шиханова, гиревик Владимир Токарев, фигуристы Маргарита Шестакова и Савелий Угрюмов. Когда-то все они мечтали быть награжденными на этой церемонии. И вот сейчас к ним пришел звездный час. В десятке лучших Марина Белозерцева, ярко блеснувшая в триатлонном сезоне и Анна Ефремова. Со званием чемпионки Европы по каратэ ей присвоено и звание мастера спорта международного класса.Звездный праздник устраивается не только для чемпионов. В его традициях отмечать успехи спортсменов в номинациях «спортивный резерв» и «ветеранский спорт». Награды находят лучших тренеров спортшкол и спортсменов с ограниченными возможностями. Кубки и дипломы также вручаются лауреатам по различным видам спорта.Соперничество за попадание на звездный пьедестал, конечно, условное. Но через год на нем окажутся именно те, кто будет стремиться отдать все силы для достижения большой личной спортивной победы.