Чемпионат по кикбоксингу

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Кикбоксинг один из самых динамично развивающихся видов спорта в нашей области. Подростки мечтают стать хорошими бойцами и войти в состав сборной. Для нее январь непростой месяц, когда близятся серьезные окружные соревнования. Отбор на них прошел на региональном Чемпионате и Первенстве.Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этот раздел кикбоксинга они приходят добровольно. Базовый "лайт" становится менее привлекательным. А вот поединки в ринге совсем другое дело. Войти в него впервые в жизни довелось группе участников. Но больше было тех, кто уже практикует жесткие бои. Егор Красильников один из них.Егор относится к перспективным кикбоксерам. Наставники отмечают его бойцовский характер и неплохую ударную технику. Она в "фулле" играет ключевую роль в достижении победы. К Максиму Запольских они стали приходит не сразу. Юноша долго привыкал к трехраундовым поединкам. Но сейчас он проводит их на одном дыхании. Четко распределяя силы и включаясь в нужные моменты боя. Такая тактика привела спортсмена в прошлом году к пока главному успеху в карьере. Запольских обладатель золотой медали Чемпионата ПФО.Поскольку на России кировчане пока далеки от призовых мест, Чемпионат и Первенство ПФО становиться тем состязанием, где нашим спортсменам можно и нужно ставить медальные планы. Их выполнением в январе 16-го года федерация более чем довольна. Сборная команда привезла две золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Несмотря на придирчивый судейский отбор сильнейших бойцов, как сложится предстоящее выступление у кировчан на округе остается загадкой.Просмотр 120 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Тольятти. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.