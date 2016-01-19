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Новости / Спорт

Чемпионат по кикбоксингу

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 90 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кикбоксинг один из самых динамично развивающихся видов спорта в нашей области. Подростки мечтают стать хорошими бойцами и войти в состав сборной. Для нее январь непростой месяц, когда близятся серьезные окружные соревнования. Отбор на них прошел на региональном Чемпионате и Первенстве.

Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этот раздел кикбоксинга они приходят добровольно. Базовый "лайт" становится менее привлекательным. А вот поединки в ринге совсем другое дело. Войти в него впервые в жизни довелось группе участников. Но больше было тех, кто уже практикует жесткие бои. Егор Красильников один из них.

Чемпионат по кикбоксингуЕГОР КРАСИЛЬНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну я работаю медленно. Мне надо нарабатывать скорость удара».

Егор относится к перспективным кикбоксерам. Наставники отмечают его бойцовский характер и неплохую ударную технику. Она в "фулле" играет ключевую роль в достижении победы. К Максиму Запольских они стали приходит не сразу. Юноша долго привыкал к трехраундовым поединкам. Но сейчас он проводит их на одном дыхании. Четко распределяя силы и включаясь в нужные моменты боя. Такая тактика привела спортсмена в прошлом году к пока главному успеху в карьере. Запольских обладатель золотой медали Чемпионата ПФО.

Чемпионат по кикбоксингуМАКСИМ ЗАПОЛЬСКИХ, ЧЕМПИОН ПФО ПО КИКБОКСИНГУ:
«Не столько тяжело, сколько волнительно. Уровень другой, отбор на Россию и как-то морально было тяжело. Но когда начинаешь бить соперника, то понимаешь что не так это все и серьезно».

Поскольку на России кировчане пока далеки от призовых мест, Чемпионат и Первенство ПФО становиться тем состязанием, где нашим спортсменам можно и нужно ставить медальные планы. Их выполнением в январе 16-го года федерация более чем довольна. Сборная команда привезла две золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Несмотря на придирчивый судейский отбор сильнейших бойцов, как сложится предстоящее выступление у кировчан на округе остается загадкой.

Чемпионат по кикбоксингуДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА:
«Не знаю, с чем связана тенденция. Очень много боксеров приходит в кикбоксинг. Потому, у таких боксерских регионов как Пермь, Ульяновск, Самара очень сильные ребята. Любая медаль на ПФО для нас очень ценна и достается она потом и кровью».

Просмотр 120 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Тольятти. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.


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