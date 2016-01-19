Чемпионат по кикбоксингу
Сегодня, 17:57 | Просмотров: 90 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этот раздел кикбоксинга они приходят добровольно. Базовый "лайт" становится менее привлекательным. А вот поединки в ринге совсем другое дело. Войти в него впервые в жизни довелось группе участников. Но больше было тех, кто уже практикует жесткие бои. Егор Красильников один из них.
ЕГОР КРАСИЛЬНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну я работаю медленно. Мне надо нарабатывать скорость удара».
Егор относится к перспективным кикбоксерам. Наставники отмечают его бойцовский характер и неплохую ударную технику. Она в "фулле" играет ключевую роль в достижении победы. К Максиму Запольских они стали приходит не сразу. Юноша долго привыкал к трехраундовым поединкам. Но сейчас он проводит их на одном дыхании. Четко распределяя силы и включаясь в нужные моменты боя. Такая тактика привела спортсмена в прошлом году к пока главному успеху в карьере. Запольских обладатель золотой медали Чемпионата ПФО.
МАКСИМ ЗАПОЛЬСКИХ, ЧЕМПИОН ПФО ПО КИКБОКСИНГУ:
«Не столько тяжело, сколько волнительно. Уровень другой, отбор на Россию и как-то морально было тяжело. Но когда начинаешь бить соперника, то понимаешь что не так это все и серьезно».
Поскольку на России кировчане пока далеки от призовых мест, Чемпионат и Первенство ПФО становиться тем состязанием, где нашим спортсменам можно и нужно ставить медальные планы. Их выполнением в январе 16-го года федерация более чем довольна. Сборная команда привезла две золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Несмотря на придирчивый судейский отбор сильнейших бойцов, как сложится предстоящее выступление у кировчан на округе остается загадкой.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА:
«Не знаю, с чем связана тенденция. Очень много боксеров приходит в кикбоксинг. Потому, у таких боксерских регионов как Пермь, Ульяновск, Самара очень сильные ребята. Любая медаль на ПФО для нас очень ценна и достается она потом и кровью».
Просмотр 120 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Тольятти. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|