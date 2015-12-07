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Новости / Спорт

В Яранске открыли легкоатлетический манеж

Сегодня, 12:30 | Просмотров: 184 | Версия для печати
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21 января в Яранске торжественно открыли легкоатлетический манеж детско-юношеской спортивной школы. Реконструкция длилась два года, сообщает местный портал yaransk.net.

Еще несколько лет назад состояние сооружения оценивалось как неудовлетворительное. Ремонт не проводили с 70-х годов прошлого велка. Между тем в школе занимаются около 600 детей. Ежегодно воспитанники яранской спортивной школы становятся членами сборных команд области, призерами и победителями всероссийских соревнований.

Ремонт проходил с привлечением областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость составила 58,2 млн. рублей.

Фото yaransk.net


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