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В Яранске после реконструкции открылся легкоатлетический манеж детско-юношеской спортивной школы. Ремонт длился два года и обошелся областной казне в 55 миллионов рублей. Как теперь выглядит важный для области спортивный объект, увидела Юлия Шалаева.2017 год для юных спортсменов Яранска начался с долгожданного события. В январе после реконструкции был сдан легкоатлетический манеж. Два года длился ремонт: полностью заменили систему отопления, поставили новые окна, сделали косметический ремонт. Юные бегуны теперь не запинаются о резиновые коврики, вместо них современное спортивное покрытие.Ремонта здесь не было с 70-х годов прошлого века. Между тем, в спортивной школе Яранска занимаются около 600 детей. И занимаются успешно: ежегодно эти ребята становятся членами сборных команд области, призерами и победителями всероссийских соревнований.И вот первое соревнование - за право быть лучшим борются легкоатлеты юго-западной зоны. В спринтерском беге на 60 метров все решают доли секунды, и возможно кто-то на новой дорожке побьет собственный рекорд.У ребят и так медалей, как они сами говорят, целый вагон - есть чемпионы России и даже Европы. А после переезда в новые стены тренировки станут еще продуктивнее.В распоряжении каратистов светлый тренировочный зал, раздевалки с душевыми комнатами и сам легкоатлетический манеж.В реконструкцию манежа вложили 58 миллионов рублей. Большая часть средства областного бюджета. В ближайшее время здесь откроют прокат лыж и коньков и желающих заняться спортом, возможно, станет еще больше.