В Яранске после реконструкции открылся легкоатлетический манеж
Вчера, 17:54 | Просмотров: 202 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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2017 год для юных спортсменов Яранска начался с долгожданного события. В январе после реконструкции был сдан легкоатлетический манеж. Два года длился ремонт: полностью заменили систему отопления, поставили новые окна, сделали косметический ремонт. Юные бегуны теперь не запинаются о резиновые коврики, вместо них современное спортивное покрытие.
БОГДАН КОРОЛЕВ, ВОСПИТАННИК ДЮСШ Г. ЯРАНСКА:
«Раньше было простое покрытие резиной, сейчас сделали беговую резину, стало лучше бегать, атмосфера лучше».
Ремонта здесь не было с 70-х годов прошлого века. Между тем, в спортивной школе Яранска занимаются около 600 детей. И занимаются успешно: ежегодно эти ребята становятся членами сборных команд области, призерами и победителями всероссийских соревнований.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Понимая, что в Яранске у нас один из крупнейших комплексов - это большое достижение. По крайней мере, юго-западную зону мы закрыли и здесь могут проводиться соревнования и областные и межрайонные».
И вот первое соревнование - за право быть лучшим борются легкоатлеты юго-западной зоны. В спринтерском беге на 60 метров все решают доли секунды, и возможно кто-то на новой дорожке побьет собственный рекорд.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Больше всего повезло юным каратистам. Раньше им приходилось ютиться в старом подвальном помещении военкомата. Теперь в их распоряжении целый корпус с отдельным входом, просторным залом и новыми раздевалками».
У ребят и так медалей, как они сами говорят, целый вагон - есть чемпионы России и даже Европы. А после переезда в новые стены тренировки станут еще продуктивнее.
АНДРЕЙ АЛЬГИН, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ Г.ЯРАНСК:
«Что нужно сделать, чтобы разбить доску?
В общем надо собраться и правильно нанести удар в середину, и она сломается».
В распоряжении каратистов светлый тренировочный зал, раздевалки с душевыми комнатами и сам легкоатлетический манеж.
ОЛЕГ ШАРИКОВ, ТРЕНЕР ПО КЁКУСИНКАЙ КАРАТЭ Г.ЯРАНСК:
«Все замечательно. Здесь мы проводим разминку, бегаем, разминаемся».
В реконструкцию манежа вложили 58 миллионов рублей. Большая часть средства областного бюджета. В ближайшее время здесь откроют прокат лыж и коньков и желающих заняться спортом, возможно, станет еще больше.
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