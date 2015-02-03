Кировчане в ездовом спорте

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Снег из-под полозьев, вылетающие с нарт спортсмены, и собаки, в азарте рвущиеся вперед. Все это ездовой спорт. Гонки на собаках - захватывающее зрелище. В одном из ближайших мероприятий - этапе Кубка мира по ездовому спорту, который пройдет в Нижегородской области, готовится принять участие кировчанка Кристина Кандакова и ее питомцы - Лекс и Арзамас.Под аккомпанемент собачьих поскуливаний начинается каждая прогулка. Это от нетерпения. Сидеть на месте, без движения, Лексу и Армасу в тягость. Но пока приходится ждать в машине. Вначале Кристине нужно подготовить снаряжение. Обычно помогает муж. Сегодня пришлось обходиться без мужской помощи.Так устроены современные нарты, снабжены они и специальным "снежным якорем".Наконец приходит черед надевать на собак ездовые шлейки. "Разговорчивость" питомцев сразу усиливается.В отличие от молодого и "горячего" Армаса, а ему нет еще и двух лет, Лекс - гораздо степеннее. Он уже пес опытный, поучаствовал в нескольких гонках. Армас начал тренироваться только этим летом. Его взяли как раз в к Лексу в пару, в упряжку, чтобы они участвовали в гонках. Хаски - порода ездовая, им нужно много двигаться. Без нагрузок они находят себе занятие, менее приятное для хозяев. Например, все грызть. Или что хуже, могут начать болеть.Правда, когда собаки выходят на трассу, кажется, что их больше интересует всякая живность и окружающая обстановка, чем езда в упряжке. Но это лишь до поры до времени. Потом дрессировка берет свое.Видов ездового спорта существует много. Гонки в упряжках - лишь один из них. Причем, собаки могут быть любой породы. Но чаще всего, это конечно, ездовые породы. История спорта начинается в 20 веке, во времена "Золотой лихорадки", когда тысячи человек отправились покорять арктические земли в поисках сокровищ. Каждый стремился заполучить самое выносливое животное. Поэтому в свободное время мужчины часто устраивали гонки, чтобы продемонстрировать быстроту и силу своих питомцев.В общем, даже бегом натренированных хаски не догнать. Максимальная скорость, которой может достичь собачья упряжка - 30-35 км/ч, ну а питомцы Кристины Кандаковой едут со скоростью 23 км/ч, тоже не мало.Подготовка к гонкам идет и летом, и зимой. В теплое время года собак привязывают к велосипеду, в холодное - тренируются в упряжке. Начинают готовиться, как только выпал снег. Бегают 3 раза в неделю. В 2016 году Кристина уже ездила в Нижний Новгород на соревнования, тогда ее хаски "добежали" до середины турнирной таблицы. Соперники были сильные, да и трасса - не из легких.Но тогда у Лекса тогда был другой напарник. То есть, нынешние соревнования для Армаса - дебютные. Кристина надеется попасть хотя бы в десятку. Но это отнюдь не главное.Отмечу, что соревнования пройдут 25 и 26 февраля в Нижегородской области, Кристина и ее четвероногие друзья будут рады всем, кто приедет и поддержит их.