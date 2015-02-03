Кировчане в ездовом спорте
Сегодня, 10:38 | Просмотров: 113 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Под аккомпанемент собачьих поскуливаний начинается каждая прогулка. Это от нетерпения. Сидеть на месте, без движения, Лексу и Армасу в тягость. Но пока приходится ждать в машине. Вначале Кристине нужно подготовить снаряжение. Обычно помогает муж. Сегодня пришлось обходиться без мужской помощи.
- Это полог, ручка и лыжи. Полог нужен для того, чтобы если собака травмировалась на трассе, ее туда садят, и довозят до финиша.
- Сколько весят?
- Не знаю, ну килограммов 15 точно.
Так устроены современные нарты, снабжены они и специальным "снежным якорем".
- Это наш тормоз.
Наконец приходит черед надевать на собак ездовые шлейки. "Разговорчивость" питомцев сразу усиливается.
- Скулит.... разговорчивый товарищ...
- Он не боится? Все нормально.
В отличие от молодого и "горячего" Армаса, а ему нет еще и двух лет, Лекс - гораздо степеннее. Он уже пес опытный, поучаствовал в нескольких гонках. Армас начал тренироваться только этим летом. Его взяли как раз в к Лексу в пару, в упряжку, чтобы они участвовали в гонках. Хаски - порода ездовая, им нужно много двигаться. Без нагрузок они находят себе занятие, менее приятное для хозяев. Например, все грызть. Или что хуже, могут начать болеть.
КРИСТИНА КАНДАКОВА:
«Насколько им удалось сработаться в паре?
В паре хорошо бегают. Раньше бегали в паре с собакой у знакомых, они иногда дрались, ругались на трассе. А тут, когда вместе живут, гораздо проще».
Правда, когда собаки выходят на трассу, кажется, что их больше интересует всякая живность и окружающая обстановка, чем езда в упряжке. Но это лишь до поры до времени. Потом дрессировка берет свое.
- Хоп, хоп, хоп, пошли.....
Видов ездового спорта существует много. Гонки в упряжках - лишь один из них. Причем, собаки могут быть любой породы. Но чаще всего, это конечно, ездовые породы. История спорта начинается в 20 веке, во времена "Золотой лихорадки", когда тысячи человек отправились покорять арктические земли в поисках сокровищ. Каждый стремился заполучить самое выносливое животное. Поэтому в свободное время мужчины часто устраивали гонки, чтобы продемонстрировать быстроту и силу своих питомцев.
МИЛАНА ПОВАРНИЦИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Какая скорость, какие ощущения?».
В общем, даже бегом натренированных хаски не догнать. Максимальная скорость, которой может достичь собачья упряжка - 30-35 км/ч, ну а питомцы Кристины Кандаковой едут со скоростью 23 км/ч, тоже не мало.
Подготовка к гонкам идет и летом, и зимой. В теплое время года собак привязывают к велосипеду, в холодное - тренируются в упряжке. Начинают готовиться, как только выпал снег. Бегают 3 раза в неделю. В 2016 году Кристина уже ездила в Нижний Новгород на соревнования, тогда ее хаски "добежали" до середины турнирной таблицы. Соперники были сильные, да и трасса - не из легких.
КРИСТИНА КАНДАКОВА:
«Мы привыкли, что трасса прямая. А в Нижнем она сделана специально для спортсменов, там спуски и подъемы. На подъемах надо бежать, а на спусках- вписаться. Мы один раз там очень хорошо спустились: то я сверху, то нарты, то собаки».
Но тогда у Лекса тогда был другой напарник. То есть, нынешние соревнования для Армаса - дебютные. Кристина надеется попасть хотя бы в десятку. Но это отнюдь не главное.
КРИСТИНА КАНДАКОВА:
«Мы больше соревнуемся со своими результатами. Не с какими-то спортсменами... а есть результат, надо сделать лучше, на следующий год еще лучше. Это такой спорт. Собаки не считают себя конкурентами, они обычно друг другу помогают на трассе, перед гонками».
Отмечу, что соревнования пройдут 25 и 26 февраля в Нижегородской области, Кристина и ее четвероногие друзья будут рады всем, кто приедет и поддержит их.
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