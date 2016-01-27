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Новости / Спорт

Чемпионат области по легкой атлетике

Вчера, 12:09 | Просмотров: 147 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Теперь только четкое выполнение норматива может гарантировать легкоатлетам зачисление в сборную области. Требование федерации они постарались выполнить на областных соревнованиях в манеже "Прометей". Роман Четвериков пообщался со спортсменами, которые уже выделяются и показывают неплохие результаты в масштабе округа.

В зимнем соревновательном сезоне есть этап, подойти к которому легкоатлеты должны в максимально хорошей форме. Приходится он на январь, когда друг за другом стоят ответственные старты. Эти областные соревнования воспринимаются спортсменами по-разному. Для ведущих номеров они больше походят на часть тренировочного процесса. Поскольку, идет восстановление после окружного чемпионата и первенства. Одним их приятных открытий для тренеров стало выступление на нем Ангелины Солодянниковой, прыгавшей в длину.

Чемпионат области по легкой атлетикеАНГЕЛИНА СОЛОДЯННИКОВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ПФО:
«Очень интересный вид. Можно что-то исправить, что-то поменять в себе. Продумываешь все свои движения. Не так гладкий бег. Бежишь и все».

Настрой девушки сказался на результате. Призовой стала последняя, шестая попытка, в которой Ангелина улетела на 5 метров 46 сантиметров. Бег на 60 метров она все же практикует, но не так успешно как Иван Окунев. Еще один наш медалист. Спринтер в предварительном и финальном забегах показал примерно одинаковое время. Но один из соперников оказался все же быстрее него.

Чемпионат области по легкой атлетикеИВАН ОКУНЕВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ПФО:
«Не сказать, что хорошо подготовился, хотелось лучшего результата. Выступил, как натренировался, по кандидату пробежал. Хотелось бы ближе к мастеру приблизится, но пока что вот так».

Беговой спринт, эстафеты, сектор для толкания ядра. Вот те виды программы, где кировчане вошли в число призеров в Новочебоксарске. Но, в целом, итог поездки не столь радостен. Все наши медали серебряного достоинства. Победителей округа нынче в нашей команде нет. На фоне прошлогодних успехов факт тревожный, но вполне объяснимый. Областная легкая атлетика переживает смену поколений. Поэтому, потребуется время, чтобы вернуться на утраченные позиции. И тренеры надеются, что этот процесс не слишком затянется.

Чемпионат области по легкой атлетикеЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:
«Неплохо в метаниях стала выступать Ульяна Злобина. У нас есть молодежь, которая бежит сильнее, чем Анна Альминова в свое время и возрасте. Так что звездочки появляются, они будут».
 
Прошедшие в "Прометее" соревнования были призваны окончательно определиться с группой спортсменов, которым в самом ближайшем будущем, предстоит показать себя на уровне России. Грядут национальный чемпионат и первенства в помещениях по среднему и старшему возрасту, по юниорам, молодежи и взрослым.


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