В Кирово-Чепецке прошло зональное Первенство страны по фигурному катанию
Сегодня, 15:38 | Просмотров: 111 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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До января этого года почитателям фигурного катания приходилось смотреть выступления одиночников в формате областных и всероссийских турниров. Уровень их мастерства был далек от совершенства. Прокаты показывали, в основном, дети. Фигуристы, катавшие в "Олимп-арене", уже могут претендовать на попадание в поле зрения именитых наставников. Заметный шаг в карьере позволяла сделать борьба за выход на Первенство России. Наша область же становилась местом, о котором в будущем, возможно, каждый из фигуристов будет вспоминать с особой теплотой.
МАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ:
«Как то у нас был этап Кубка России. Но после этого ни мы не брали, нам не доверяли. Поэтому, я думаю, и федерация хотела посмотреть, как мы справимся. И для области это большой толчок вперед, что мы принимаем соревнования столь высокого уровня».
ЕКАТЕРИНА МОНИЧ, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Есть несколько человек, я чувствую, они сильнее и выше. Больше натренированы, программы сложнее».
ВИКТОРИЯ НОВИЧОНОК, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА (Г.ЧЕЛЯБИНСК):
«Это соревнования не самые лучшие, что были. Был турнир в Тольятти, где довольно хорошо откатала. На этапах Кубка России было два проката. Но там не впечатляюще».
Финал среди одиночниц получился весьма интересным. Лидировавшая Майя Сафонова из Саранска в произволке совершила ряд грубых ошибок, закрывших ей дорогу на пьедестал. Шансом воспользовалась ее землячка Виктория Яценко, выигравшая зональный этап Первенства. Среди юношей ожидаемую победу одержал самарец Андрей Сачков. Кировчане в итоговых протоколах расположились за пределами первой десятки.
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