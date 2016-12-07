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«Как то у нас был этап Кубка России. Но после этого ни мы не брали, нам не доверяли. Поэтому, я думаю, и федерация хотела посмотреть, как мы справимся. И для области это большой толчок вперед, что мы принимаем соревнования столь высокого уровня».

«Есть несколько человек, я чувствую, они сильнее и выше. Больше натренированы, программы сложнее».

В Кирово-Чепецке прошло зональное Первенство страны по фигурному катанию, служащие последним этапом отбора спортсменов на финальные российские соревнования. Около 50 фигуристов из регионов Приволжья и Урала соревновались на льду "Олимп-арены".До января этого года почитателям фигурного катания приходилось смотреть выступления одиночников в формате областных и всероссийских турниров. Уровень их мастерства был далек от совершенства. Прокаты показывали, в основном, дети. Фигуристы, катавшие в "Олимп-арене", уже могут претендовать на попадание в поле зрения именитых наставников. Заметный шаг в карьере позволяла сделать борьба за выход на Первенство России. Наша область же становилась местом, о котором в будущем, возможно, каждый из фигуристов будет вспоминать с особой теплотой.Российское женское одиночное катание сейчас на явном подъеме. Доминирование в мире и большое число перспективных фигуристок. Достаточно сказать, что на последнем чемпионате России 8 из 18 участниц были моложе 16 лет. Большинство воспитанницы именно школ фигурного катания Приволжья и они продолжают открывать новых звезд. Девушки хорошо знают друг друга и дружить вне льда. Но на нем они, прежде всего, соперницы.Владение тройными прыжками у кандидатов в мастера спорта обязательно. Виктория Новичонок, с ее слов, перешла на них быстро и безболезненно. В короткой программе стоял даже каскад 3-3, но выполнить его идеально у спортсменки не получилось. Тем самым, от лидера ее отделяло почти 10 баллов. Разрыв растаял после проката произвольной программы. В ней Виктория набрала достаточно высокие баллы за технику и элементы, сумев войти в тройку призеров.Финал среди одиночниц получился весьма интересным. Лидировавшая Майя Сафонова из Саранска в произволке совершила ряд грубых ошибок, закрывших ей дорогу на пьедестал. Шансом воспользовалась ее землячка Виктория Яценко, выигравшая зональный этап Первенства. Среди юношей ожидаемую победу одержал самарец Андрей Сачков. Кировчане в итоговых протоколах расположились за пределами первой десятки.