В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу
Сегодня, 10:41 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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По-иному воспринимать номера фристайлеров просто невозможно. Любой, кто их видит, начинает задаваться вопросом. А как такое вообще возможно делать?
Ответ лежит на поверхности. Чтобы начать удивлять публику, нужно прийти в школу баскетбольного фристайла. В Кирове она открылась полгода назад. Занятия проходят два раза в неделю по два часа. Мастерством с желающими делится Анатолий Зайцев. Молодой человек, когда-то сам оставшийся под сильным впечатлением от первого знакомства с баттлом по фристайлу.
АНАТОЛИЙ ЗАЙЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ ПО БАСКЕТБОЛЬНОМУ БАТТЛУ:
«Во-первых, вкладываю только свою душу и время, а во-вторых, мы работаем над базовыми движениями. Затем продумываем, как его сделать более новым. Придумываем свои фишки».
Слепое копирование чьих-то движений здесь не приветствуется. Собственные элементы и связки натренировываются неделями. Их может быть несчитанное количество. Главное подойти к ним творчески и с фантазией. И за 30 секунд постараться показать максимум движений. Площадка центра развития творчества детей и юношества подходила для этого как нельзя лучше.
- Мячик на пальце я могу дома только так покрутить и все. Места мало.
Прокат мяча по рукам и груди, перекатывания по телу, включение в программу акробатических элементов. Чем сложнее, тем лучше как для фристайлера, пытающегося пройти до финала, так и для судей, не стоящих перед трудным выбором.
АНДРЕЙ ЕНДАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ БАТТЛА ПО БАСКЕТБОЛЬНОМУ ФРИСТАЙЛУ:
«Честно, для меня лично это искусство. Ты слушаешь музыку, у тебя какой-то предмет. Это как художник со своей кистью. Нужно вдохновение, чтобы заниматься».
Этот юный фристайлер сразу обратил на себя внимание. Влад Мороз был одним из 13-ти человек, соревновавшихся в баттле. Успешно минуя каждую отборочную стадию, он неожиданно добрался до финала. Хотя в его техническом арсенале пока не более 20 трюков. Но вот их исполнение тянуло на высший балл.
ВЛАДИСЛАВ МОРОЗ, УЧАСТНИК БАТТЛА:
«У меня ничего не получалось практически. Только вокруг тела двигал мяч. А сейчас получается уже хорошо».
В споре двух финалистов Влад по наименьшему числу ошибок выиграл баттл. Доказав, что в сравнительно молодом возрасте уже можно считаться вполне продвинутым фристайлером. Состязания между ними будут продолжены. В перспективе рассматривается вариант проведения в Кирове всероссийских соревнований по баскетбольному фристайлу.
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