ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

31 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.0851
EURO: 64.2850
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове прошли первые соревнования по баскет-фристайлу. Об особенностях этого увлекательного вида спорта - в репортаже Романа Четверикова.

По-иному воспринимать номера фристайлеров просто невозможно. Любой, кто их видит, начинает задаваться вопросом. А как такое вообще возможно делать?

Ответ лежит на поверхности. Чтобы начать удивлять публику, нужно прийти в школу баскетбольного фристайла. В Кирове она открылась полгода назад. Занятия проходят два раза в неделю по два часа. Мастерством с желающими делится Анатолий Зайцев. Молодой человек, когда-то сам оставшийся под сильным впечатлением от первого знакомства с баттлом по фристайлу.

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлуАНАТОЛИЙ ЗАЙЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ ПО БАСКЕТБОЛЬНОМУ БАТТЛУ:
«Во-первых, вкладываю только свою душу и время, а во-вторых, мы работаем над базовыми движениями. Затем продумываем, как его сделать более новым. Придумываем свои фишки».

Слепое копирование чьих-то движений здесь не приветствуется. Собственные элементы и связки натренировываются неделями. Их может быть несчитанное количество. Главное подойти к ним творчески и с фантазией. И за 30 секунд постараться показать максимум движений. Площадка центра развития творчества детей и юношества подходила для этого как нельзя лучше.

- Мячик на пальце я могу дома только так покрутить и все. Места мало.

Прокат мяча по рукам и груди, перекатывания по телу, включение в программу акробатических элементов. Чем сложнее, тем лучше как для фристайлера, пытающегося пройти до финала, так и для судей, не стоящих перед трудным выбором.

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлуАНДРЕЙ ЕНДАЛЬЦЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ БАТТЛА ПО БАСКЕТБОЛЬНОМУ ФРИСТАЙЛУ:
«Честно, для меня лично это искусство. Ты слушаешь музыку, у тебя какой-то предмет. Это как художник со своей кистью. Нужно вдохновение, чтобы заниматься».

Этот юный фристайлер сразу обратил на себя внимание. Влад Мороз был одним из 13-ти человек, соревновавшихся в баттле. Успешно минуя каждую отборочную стадию, он неожиданно добрался до финала. Хотя в его техническом арсенале пока не более 20 трюков. Но вот их исполнение тянуло на высший балл.

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлуВЛАДИСЛАВ МОРОЗ, УЧАСТНИК БАТТЛА:
«У меня ничего не получалось практически. Только вокруг тела двигал мяч. А сейчас получается уже хорошо».

В споре двух финалистов Влад по наименьшему числу ошибок выиграл баттл. Доказав, что в сравнительно молодом возрасте уже можно считаться вполне продвинутым фристайлером. Состязания между ними будут продолжены. В перспективе рассматривается вариант проведения в Кирове всероссийских соревнований по баскетбольному фристайлу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

14:56 31.01.2017


Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

В Арбажском районе подросток подозревается в краже

14:18 31.01.2017


В Арбажском районе подросток подозревается в краже

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

14:11 31.01.2017


Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

11:42 31.01.2017


Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

11:28 31.01.2017


В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

10:17 31.01.2017


В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.

9:53 31.01.2017


В Кирове задержали подозреваемого в краже из сауны.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

15:02 31.01.2017


Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

В городском клубе ветеранов прошла "Эстафета поколений"

15:01 31.01.2017


В городском клубе ветеранов прошла "Эстафета поколений"

Общественно-деловой совет в Чепецке

11:41 31.01.2017


Общественно-деловой совет в Чепецке

Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп

11:15 31.01.2017


Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп

В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

10:41 31.01.2017


В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

19.06.2014


В Кирове прошел фестиваль уличных культур "Кипяток"

В Кирове впервые прошли соревнования по хастлу

19.11.2014


В Кирове впервые прошли соревнования по хастлу

Фестиваль «Сказка на кикиморской горе»

30.01.2012


Фестиваль «Сказка на кикиморской горе»

В областном центре прошел фестиваль по брейк-дансу для начинающих

29.02.2016


В областном центре прошел фестиваль по брейк-дансу для начинающих

В Кирове прошли соревнования по дзюдо

17.11.2015


В Кирове прошли соревнования по дзюдо

Соревнования по техническому моделированию

30.03.2016


Соревнования по техническому моделированию

Популярные новости

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

26.01.2017


В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В котельной Нолинска девушка погибла от ножевого ранения

17.01.2017


В котельной Нолинска девушка погибла от ножевого ранения

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх