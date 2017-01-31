В Кирове впервые прошли соревнования по баскет-фристайлу

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В Кирове прошли первые соревнования по баскет-фристайлу. Об особенностях этого увлекательного вида спорта - в репортаже Романа Четверикова.По-иному воспринимать номера фристайлеров просто невозможно. Любой, кто их видит, начинает задаваться вопросом. А как такое вообще возможно делать?Ответ лежит на поверхности. Чтобы начать удивлять публику, нужно прийти в школу баскетбольного фристайла. В Кирове она открылась полгода назад. Занятия проходят два раза в неделю по два часа. Мастерством с желающими делится Анатолий Зайцев. Молодой человек, когда-то сам оставшийся под сильным впечатлением от первого знакомства с баттлом по фристайлу.Слепое копирование чьих-то движений здесь не приветствуется. Собственные элементы и связки натренировываются неделями. Их может быть несчитанное количество. Главное подойти к ним творчески и с фантазией. И за 30 секунд постараться показать максимум движений. Площадка центра развития творчества детей и юношества подходила для этого как нельзя лучше.Прокат мяча по рукам и груди, перекатывания по телу, включение в программу акробатических элементов. Чем сложнее, тем лучше как для фристайлера, пытающегося пройти до финала, так и для судей, не стоящих перед трудным выбором.Этот юный фристайлер сразу обратил на себя внимание. Влад Мороз был одним из 13-ти человек, соревновавшихся в баттле. Успешно минуя каждую отборочную стадию, он неожиданно добрался до финала. Хотя в его техническом арсенале пока не более 20 трюков. Но вот их исполнение тянуло на высший балл.В споре двух финалистов Влад по наименьшему числу ошибок выиграл баттл. Доказав, что в сравнительно молодом возрасте уже можно считаться вполне продвинутым фристайлером. Состязания между ними будут продолжены. В перспективе рассматривается вариант проведения в Кирове всероссийских соревнований по баскетбольному фристайлу.