Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителей

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В феврале наша область впервые примет российское Первенство по лыжным гонкам среди любителей. Оно пройдет в Перекопе и соберет участников из более чем 30 регионов. На родной трассе кировчане постараются выступить как можно успешнее. Как проходит подготовка к Первенству?На дистанцию уходит пара, к которой соперницы даже близко не могут приблизиться. Обе мастера спорта по лыжам и обе чемпионки мира среди любителей. В розыгрыше областного Кубка Светлане Фирсовой и Валентине Щеголевой впору отводить отдельный зачет. Соревнуясь на этапах, они попеременно занимают первые места. В этом году пока больше везет 207 номеру. В Верхошижемье Фирсова отпраздновала третью подряд победу.При таком подходе к поддержанию формы трудно назвать этих лыжников любителями. Профессионализм с годами от них не уходит. Напротив, они до сих пор влюблены в лыжный спорт и продолжают в нем совершенствоваться. На этапах Кубка чередуют классический ход со свободным. И пробегают дистанции не меньше 5 километров.Любительский Кубок области нынче проводиться в 29-й раз. И никто его не пропускает. Более того, состав ежегодно пополняют новые участники. По правилам, стартовать могут все лыжники от 19 лет. Календарь стартов плотный. В Кубке 8 этапов. Но в зачет идут пять лучших гонок. На результатах этой зимы лежит двойная ответственность. Они ориентированы на медали домашнего Первенства России.Гонки, прошедшие в Верхошижемье, стали последней контрольной проверкой готовности наших любителей перед грядущим Первенством. Оно пройдет с 21 по 24 февраля в Перекопе. В программе стоят масс-старты по возрастным группам и эстафетные гонки. По ходу Кубка опробовать трассу лыжно-биатлонного комплекса кировчанам довелось. И на правах хозяев ими уже поставлена серьезная цель. Постараться занять как можно больше первых мест.