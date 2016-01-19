Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителей
Сегодня, 17:57 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На дистанцию уходит пара, к которой соперницы даже близко не могут приблизиться. Обе мастера спорта по лыжам и обе чемпионки мира среди любителей. В розыгрыше областного Кубка Светлане Фирсовой и Валентине Щеголевой впору отводить отдельный зачет. Соревнуясь на этапах, они попеременно занимают первые места. В этом году пока больше везет 207 номеру. В Верхошижемье Фирсова отпраздновала третью подряд победу.
СВЕТЛАНА ФИРСОВА, ЛЫЖНИЦА:
«Приходиться регулярно тренироваться, несмотря на работу. 5-6 раз в неделю тренируюсь. И летом бег, лыжероллеры».
При таком подходе к поддержанию формы трудно назвать этих лыжников любителями. Профессионализм с годами от них не уходит. Напротив, они до сих пор влюблены в лыжный спорт и продолжают в нем совершенствоваться. На этапах Кубка чередуют классический ход со свободным. И пробегают дистанции не меньше 5 километров.
ВАСИЛИЙ ОБУХОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЭТАПА КУБКА ОБЛАСТИ:
«Тут есть с Орлова 70-летний Геннадий Андреевич. С Афанасьево Аркадий Варанкин. Далеко, а ездят на свои деньги, на общественных началах».
Любительский Кубок области нынче проводиться в 29-й раз. И никто его не пропускает. Более того, состав ежегодно пополняют новые участники. По правилам, стартовать могут все лыжники от 19 лет. Календарь стартов плотный. В Кубке 8 этапов. Но в зачет идут пять лучших гонок. На результатах этой зимы лежит двойная ответственность. Они ориентированы на медали домашнего Первенства России.
НИНА МЕТЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЫЖНОГО КЛУБА "ВЯТКА":
«Какое место занимаем при пересчете на возраста, мы на России примерно там же будем. Наш регион один из сильнейших. Мы ниже 4 места не опускаемся из 38 регионов. Мы лидеры».
Гонки, прошедшие в Верхошижемье, стали последней контрольной проверкой готовности наших любителей перед грядущим Первенством. Оно пройдет с 21 по 24 февраля в Перекопе. В программе стоят масс-старты по возрастным группам и эстафетные гонки. По ходу Кубка опробовать трассу лыжно-биатлонного комплекса кировчанам довелось. И на правах хозяев ими уже поставлена серьезная цель. Постараться занять как можно больше первых мест.
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