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Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителей

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В феврале наша область впервые примет российское Первенство по лыжным гонкам среди любителей. Оно пройдет в Перекопе и соберет участников из более чем 30 регионов. На родной трассе кировчане постараются выступить как можно успешнее. Как проходит подготовка к Первенству?

На дистанцию уходит пара, к которой соперницы даже близко не могут приблизиться. Обе мастера спорта по лыжам и обе чемпионки мира среди любителей. В розыгрыше областного Кубка Светлане Фирсовой и Валентине Щеголевой впору отводить отдельный зачет. Соревнуясь на этапах, они попеременно занимают первые места. В этом году пока больше везет 207 номеру. В Верхошижемье Фирсова отпраздновала третью подряд победу.

Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителейСВЕТЛАНА ФИРСОВА, ЛЫЖНИЦА:
«Приходиться регулярно тренироваться, несмотря на работу. 5-6 раз в неделю тренируюсь. И летом бег, лыжероллеры».

При таком подходе к поддержанию формы трудно назвать этих лыжников любителями. Профессионализм с годами от них не уходит. Напротив, они до сих пор влюблены в лыжный спорт и продолжают в нем совершенствоваться. На этапах Кубка чередуют классический ход со свободным. И пробегают дистанции не меньше 5 километров.

Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителейВАСИЛИЙ ОБУХОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЭТАПА КУБКА ОБЛАСТИ:
«Тут есть с Орлова 70-летний Геннадий Андреевич. С Афанасьево Аркадий Варанкин. Далеко, а ездят на свои деньги, на общественных началах».

Любительский Кубок области нынче проводиться в 29-й раз. И никто его не пропускает. Более того, состав ежегодно пополняют новые участники. По правилам, стартовать могут все лыжники от 19 лет. Календарь стартов плотный. В Кубке 8 этапов. Но в зачет идут пять лучших гонок. На результатах этой зимы лежит двойная ответственность. Они ориентированы на медали домашнего Первенства России.

Кировская область готовится принять российское Первенство по лыжным гонкам среди любителейНИНА МЕТЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЫЖНОГО КЛУБА "ВЯТКА":
«Какое место занимаем при пересчете на возраста, мы на России примерно там же будем. Наш регион один из сильнейших. Мы ниже 4 места не опускаемся из 38 регионов. Мы лидеры».

Гонки, прошедшие в Верхошижемье, стали последней контрольной проверкой готовности наших любителей перед грядущим Первенством. Оно пройдет с 21 по 24 февраля в Перекопе. В программе стоят масс-старты по возрастным группам и эстафетные гонки. По ходу Кубка опробовать трассу лыжно-биатлонного комплекса кировчанам довелось. И на правах хозяев ими уже поставлена серьезная цель. Постараться занять как можно больше первых мест.


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