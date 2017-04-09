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Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

Вчера, 15:04 | Просмотров: 143 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Команда Кировской области покорила склоны Лапландии. В Финляндии она приняла участие в международном фестивале сноуборда и горнолыжного спорта. Выступление получилось более чем удачным. Кировчане привезли домой целую коллекцию медалей.

Они словно побывали в сказке. Волшебный край, ослепительной красоты природа и горнолыжный курорт "Суому", считающийся одной из спортивных жемчужин Финляндии. Впервые оказавшись там, кировчане сполна оценили масштаб комплекса. Десять идеально подготовленных трасс с максимальным перепадом высот 240 метров и развитая инфраструктура, делающая склон горы местом, куда охотно съезжаются юниорские сборные из разных стран для тренировок.

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спортаАЛЕКСЕЙ КРИВОЗУБОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нет у нас шок ничего не вызывало. Мы начали с учебных трасс, потом перешли на более сложные. А некоторые даже перешли на самые опасные и смогли покорить эту гору».

Восемь спортсменов и четыре тренера. Этой команде в течении предстояло выполнить главную цель поездки. Пройти учебно-тренировочный сбор, чтобы сделать заметный шаг в росте мастерства сноубордистов и горнолыжников. Ежедневные двухразовые занятия не прошли бесследно. Там же в "Суому" ребятам пришлось соревноваться с финскими сверстниками.

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спортаАРСЕНИЙ ЛОБАСТОВ, ЧЛЕН СБОРНОЙ КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они живут около этих сопок, и они тренируются. У нас здесь в Кирове нет таких гор и склонов. Мы не очень часто выезжаем на такие широкие, длинные склоны».

Арсений Лобастов один из тех, кто с честью вышел из серьезной конкурентной борьбы с финнами. В состязаниях на сноуборде юноша по сумме двух попыток стал лучшим. Его победа вдохновила и других членов нашей сборной. Особо постарался пятилетний Андрей Бортников. Юный горнолыжник сделал все возможное для завоевания очередной личной награды.

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спортаАНДРЕЙ БОРТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
«Отдохнули немножечко, и пошли на вторую тренировку. И потом через одну ночь у нас состоялись соревнования, и я заработал золотую медаль».
 
Завершив сезон на мажорной ноте, сейчас ребята вдохновенно ждут следующей зимы. Сборы в Финляндии снова запланированы. Но вместе с тем, формат международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта возможно будет опробован и в Кирове. Приглашение приехать к нам финские ребята уже получили.


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