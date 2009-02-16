В Кирове прошли соревнования на выносливость "Гонка создателей"

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В Кирове впервые состоялись весьма оригинальные соревнования под названием "Гонка создателей". 32 кировчанина заявились на турнир, чтобы бросить вызов самим себе. О суровом экзамене на выносливость - в репортаже Романа Четверикова.Эта команда последней уходила на дистанцию гонки. О предусмотренных силовых пит-стопах представление имелось. Но насколько быстро их удастся пройти было загадкой. Как для участников, так и для судей. На поиски экстрима и адреналиновой встряски они отправили любителей и профессионалов.Неподготовленный экстремал назвал бы четырехкилометровый круг адом. Но для всех членов команд он, напротив, стал бодрящим коктейлем, повышающим личную самооценку. Как ни странно, но от теста "Испытай себя" не отказываются и известные в области спортсмены. Так, в забеге поучаствовал мастер-международник по ледолазанию Егор Трапезников.Переноска бревна была одним из последних этапов гонки. Команды подходили к нему уже изрядно измотанными. Но бросить все и сойти с дистанции не входило в их правила. Один за всех и все за одного. Таков девиз экстремалов, обычно не ищущих легких путей для победы.35 минут и 20 секунд ушло у команды-победительницы на преодоление всей трассы. Быстрое время на удивление показали велосипедисты клуба Х-Киров, усилившие, правда, свой состав триатлонисткой Мариной Белозерцевой. Опробовав весенний вариант, "Гонка Создателей" летом получит продолжение. И с, наверняка, большим числом команд. Пока же первопроходцами движения в области выступили восемь четверок.