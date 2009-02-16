В Кирове прошли соревнования на выносливость "Гонка создателей"
Сегодня, 10:06 | Просмотров: 139 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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- Три, два, один, старт.
Эта команда последней уходила на дистанцию гонки. О предусмотренных силовых пит-стопах представление имелось. Но насколько быстро их удастся пройти было загадкой. Как для участников, так и для судей. На поиски экстрима и адреналиновой встряски они отправили любителей и профессионалов.
КСЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА, ОРГАНИЗАТОР "ГОНКИ СОЗДАТЕЛЕЙ":
«Для них были использованы максимальные веса в испытаниях. Если любители махали гири 8 кг, то профи 24 кг. Сто махов. Это круто».
Неподготовленный экстремал назвал бы четырехкилометровый круг адом. Но для всех членов команд он, напротив, стал бодрящим коктейлем, повышающим личную самооценку. Как ни странно, но от теста "Испытай себя" не отказываются и известные в области спортсмены. Так, в забеге поучаствовал мастер-международник по ледолазанию Егор Трапезников.
ЕГОР ТРАПЕЗНИКОВ, УЧАСТНИК "ГОНКИ СОЗДАТЕЛЕЙ":
«Поддерживать форму в межсезонье очень хороший вариант. Тут как сила, так и выносливость тренируется. Что нужно в любом виде спорта».
"Гонка создателей". Выбранное организаторами название состязания, по их мнению, точно отражало его суть. Человеку через преодоление трудностей предоставлен шанс, как бы, взглянуть на себя стороны и увидеть собственные скрытые возможности. И в этом ему помогают простые на вид функциональные испытания.
Переноска бревна была одним из последних этапов гонки. Команды подходили к нему уже изрядно измотанными. Но бросить все и сойти с дистанции не входило в их правила. Один за всех и все за одного. Таков девиз экстремалов, обычно не ищущих легких путей для победы.
ИВАН СОКОЛОВ, УЧАСТНИК "ГОНКИ СОЗДАТЕЛЕЙ":
«Безусловно, каждый из нас помимо бега занимается другими видами спорта. Но, в целом, команда сбалансирована. Команда нацелена на результат. Мы сегодня бежали на 100% и даже на 200».
35 минут и 20 секунд ушло у команды-победительницы на преодоление всей трассы. Быстрое время на удивление показали велосипедисты клуба Х-Киров, усилившие, правда, свой состав триатлонисткой Мариной Белозерцевой. Опробовав весенний вариант, "Гонка Создателей" летом получит продолжение. И с, наверняка, большим числом команд. Пока же первопроходцами движения в области выступили восемь четверок.
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