В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 147 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Симпатизировать спортсменам у судей не правилах. Только объективность в оценках. Вот что характеризует любое соревнование у акробатов. Тем более, Первенство России. Турнир, который редко когда бывает похож на предыдущий. Большинство спортсменов конкретно под него готовят новые программы.
ВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Традиция такая. Но вообще-то все зависит от того, у кого какие возможности есть. Найти сильного, мощного хореографа, который создал бы композицию, очень сложно».
Киров, Москва, Воронеж, Краснодар. Эти школы идут на передовой российской акробатики. А это значит, что именно они всегда в числе наиболее вероятных претендентов на медали Первенства. Остальные команды видят разницу в классе. Поэтому, при подготовке ко встрече с фаворитами прибегают к проверенной практике. Они, выражаясь их терминологией, "чистят" упражнения.
ЮЛИАНА ДЕРЯГИНА, АКРОБАТКА (Г.АРХАНГЕЛЬСК):
«Постоянная отработка пирамид, движений. Ну "чистим" упражнение, значит, его постоянно отрабатываем».
Выступавшая одной из первых, женская тройка из Архангельска мало вероятно, что сникает лавры Первенства. В стартовом, балансовом упражнении девушки смогли избежать серьезных ошибок. Но этого бывает недостаточно для набора хорошей суммы баллов. В этом виде акробатики минимум 4-5 составов выглядят предпочтительнее. Отсюда и реальный взгляд тренера на перспективы подопечных.
ИЛЬЯ ШИМАЕВ, ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ ТРОЙКИ (Г. АРХАНГЕЛЬСК):
«Достойный результат, ну в первую очередь, это достойный результат для девочек. Определенные оценки. Например, на 9.0 выступить. И чтобы самим понравилось».
Серьезная борьба на Первенстве предрекается всеми судьями. Оно и понятно. Ведь здесь идет отбор лучших акробатов России на Европейское Первенство. А континентальные турниры каждый раз воспринимаются нашими соперниками как возможность пошатнуть крепкие, лидирующие позиции россиян.
ВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Обязательно пощипать кого? Не того кто внизу, а того кто вверху. Бельгийцы, поляки, англичане. Они очень серьезно к этой борьбе относятся».
Каким примерно составом национальная сборная будет противостоять европейским конкурентам, станет понятно в пятницу. Когда пройдут финальные упражнения. Победители гарантировано поедут в октябре в Польшу. А вот призеры Первенства, в последующем, через сборы будут доказывать право присоединиться к ним. И по первому дню соревнований велика вероятность того, что Кировская область в родных стенах без медалей не останется.
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