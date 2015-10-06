ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7556
EURO: 60.2631
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 147 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Спустя год областной центр вновь принимает крупные российские соревнования по спортивной акробатике. В зале первой спортивной школы проходит Первенство страны среди спортсменов от 13 до 19 лет. Большинство из них в течение всей недели будут стремиться к попаданию в призеры.

Симпатизировать спортсменам у судей не правилах. Только объективность в оценках. Вот что характеризует любое соревнование у акробатов. Тем более, Первенство России. Турнир, который редко когда бывает похож на предыдущий. Большинство спортсменов конкретно под него готовят новые программы.

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатикеВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Традиция такая. Но вообще-то все зависит от того, у кого какие возможности есть. Найти сильного, мощного хореографа, который создал бы композицию, очень сложно».

Киров, Москва, Воронеж, Краснодар. Эти школы идут на передовой российской акробатики. А это значит, что именно они всегда в числе наиболее вероятных претендентов на медали Первенства. Остальные команды видят разницу в классе. Поэтому, при подготовке ко встрече с фаворитами прибегают к проверенной практике. Они, выражаясь их терминологией, "чистят" упражнения.

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатикеЮЛИАНА ДЕРЯГИНА, АКРОБАТКА (Г.АРХАНГЕЛЬСК):
«Постоянная отработка пирамид, движений. Ну "чистим" упражнение, значит, его постоянно отрабатываем».

Выступавшая одной из первых, женская тройка из Архангельска мало вероятно, что сникает лавры Первенства. В стартовом, балансовом упражнении девушки смогли избежать серьезных ошибок. Но этого бывает недостаточно для набора хорошей суммы баллов. В этом виде акробатики минимум 4-5 составов выглядят предпочтительнее. Отсюда и реальный взгляд тренера на перспективы подопечных.

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатикеИЛЬЯ ШИМАЕВ, ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ ТРОЙКИ (Г. АРХАНГЕЛЬСК):
«Достойный результат, ну в первую очередь, это достойный результат для девочек. Определенные оценки. Например, на 9.0 выступить. И чтобы самим понравилось».

Серьезная борьба на Первенстве предрекается всеми судьями. Оно и понятно. Ведь здесь идет отбор лучших акробатов России на Европейское Первенство. А континентальные турниры каждый раз воспринимаются нашими соперниками как возможность пошатнуть крепкие, лидирующие позиции россиян.

ВАСИЛИЙ ЛИТВИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Обязательно пощипать кого? Не того кто внизу, а того кто вверху. Бельгийцы, поляки, англичане. Они очень серьезно к этой борьбе относятся».
 
Каким примерно составом национальная сборная будет противостоять европейским конкурентам, станет понятно в пятницу. Когда пройдут финальные упражнения. Победители гарантировано поедут в октябре в Польшу. А вот призеры Первенства, в последующем, через сборы будут доказывать право присоединиться к ним. И по первому дню соревнований велика вероятность того, что Кировская область в родных стенах без медалей не останется.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

13:39 12.04.2017


Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12:02 12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

11:48 12.04.2017


В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

11:42 12.04.2017


ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

Жительница Опаринского района истязала приемных детей

11:29 12.04.2017


Жительница Опаринского района истязала приемных детей

Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

11:22 12.04.2017


Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

10:29 12.04.2017


Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

Все новости

Вести. Кировская область

О детском травматизме на дорогах

11:53 12.04.2017


О детском травматизме на дорогах

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

10:14 12.04.2017


В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

10:07 12.04.2017


Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

10:01 12.04.2017


Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения

17:52 11.04.2017


В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

06.10.2015


Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

В Кирове проходит командный чемпионат России по спортивной акробатике

19.11.2015


В Кирове проходит командный чемпионат России по спортивной акробатике

Греко-римская борьба

15.01.2014


Греко-римская борьба

Завершился командный чемпионат страны по спортивной акробатике

23.11.2015


Завершился командный чемпионат страны по спортивной акробатике

Акробатика

06.12.2012


Акробатика

В Перекопе стартовало Первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей

22.02.2017


В Перекопе стартовало Первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх