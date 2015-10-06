В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

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Спустя год областной центр вновь принимает крупные российские соревнования по спортивной акробатике. В зале первой спортивной школы проходит Первенство страны среди спортсменов от 13 до 19 лет. Большинство из них в течение всей недели будут стремиться к попаданию в призеры.Симпатизировать спортсменам у судей не правилах. Только объективность в оценках. Вот что характеризует любое соревнование у акробатов. Тем более, Первенство России. Турнир, который редко когда бывает похож на предыдущий. Большинство спортсменов конкретно под него готовят новые программы.Киров, Москва, Воронеж, Краснодар. Эти школы идут на передовой российской акробатики. А это значит, что именно они всегда в числе наиболее вероятных претендентов на медали Первенства. Остальные команды видят разницу в классе. Поэтому, при подготовке ко встрече с фаворитами прибегают к проверенной практике. Они, выражаясь их терминологией, "чистят" упражнения.Выступавшая одной из первых, женская тройка из Архангельска мало вероятно, что сникает лавры Первенства. В стартовом, балансовом упражнении девушки смогли избежать серьезных ошибок. Но этого бывает недостаточно для набора хорошей суммы баллов. В этом виде акробатики минимум 4-5 составов выглядят предпочтительнее. Отсюда и реальный взгляд тренера на перспективы подопечных.Серьезная борьба на Первенстве предрекается всеми судьями. Оно и понятно. Ведь здесь идет отбор лучших акробатов России на Европейское Первенство. А континентальные турниры каждый раз воспринимаются нашими соперниками как возможность пошатнуть крепкие, лидирующие позиции россиян.Каким примерно составом национальная сборная будет противостоять европейским конкурентам, станет понятно в пятницу. Когда пройдут финальные упражнения. Победители гарантировано поедут в октябре в Польшу. А вот призеры Первенства, в последующем, через сборы будут доказывать право присоединиться к ним. И по первому дню соревнований велика вероятность того, что Кировская область в родных стенах без медалей не останется.