Первенство области по пулевой стрельбе
Сегодня, 15:16 | Просмотров: 66 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В это трудно поверить, но пулевая стрельба - вид спорта, который по сложности не сравним даже с тяжелой атлетикой. С мнением специалистов кто-то бы и мог поспорить. Но видя, как спортсмены проводят на огневом рубеже полтора часа при минимуме движений, сомнения отпадают сами собой. Совершить точный выстрел под силу физически крепким стрелкам и с отменным хладнокровием. Качествам, которые почему-то в совершенстве развиты у девушек, нежели у юношей.
СЕРГЕЙ ПОМЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ:
«Им надо как в стрелялки. Они так и говорят. Я на компьютере валю все что угодно и сейчас я вам покажу, как надо стрелять. Начинаете стрелять, и вообще не попадает. Кладет пистолет и говорит. Нет, это не мое и уходит. Он понимает, что ему не хватает физических сил».
СЕРГЕЙ ПОМЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ:
«В прошлом году наши девушки и юноши выступали, но без медалей. А вот в позапрошлом году и ранее ряд наших юниоров были призерами, к примеру, на "Юном стрелке России"».
Тем не менее, отбор сильнейших спортсменов идет ежегодно. Прошедшее областное Первенство выявило группу стрелков, на плечи которых ляжет важная миссия. Достойно представить наш регион в летне-осенний период на национальных Первенствах. Состязаниях, объективно показывающих уровень мастерства российских школ пулевой стрельбы.
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