Первенство области по пулевой стрельбе

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«Им надо как в стрелялки. Они так и говорят. Я на компьютере валю все что угодно и сейчас я вам покажу, как надо стрелять. Начинаете стрелять, и вообще не попадает. Кладет пистолет и говорит. Нет, это не мое и уходит. Он понимает, что ему не хватает физических сил».

В регионе определили сильнейших стрелков по четырем возрастным группам. Первенство позволило сформировать составы сборных команд и вскрыло основную проблему областной пулевой стрельбы.В это трудно поверить, но пулевая стрельба - вид спорта, который по сложности не сравним даже с тяжелой атлетикой. С мнением специалистов кто-то бы и мог поспорить. Но видя, как спортсмены проводят на огневом рубеже полтора часа при минимуме движений, сомнения отпадают сами собой. Совершить точный выстрел под силу физически крепким стрелкам и с отменным хладнокровием. Качествам, которые почему-то в совершенстве развиты у девушек, нежели у юношей.Пистолет весом один килограмм и не менее тяжелая винтовка. Это оружие используется в двух видах упражнений, по которым традиционно и разыгрываются медали Первенства. В нем приняли участие и команды из районов. Стрельба популярна не только в Кирове, но и в Кирсе, Кирово-Чепецке, Котельниче. Конкуренция на внутренней арене есть, отмечают тренеры, но если смотреть выше, то результаты наших стрелков на всероссийских турнирах пока не могут похвастаться стабильностью.Тем не менее, отбор сильнейших спортсменов идет ежегодно. Прошедшее областное Первенство выявило группу стрелков, на плечи которых ляжет важная миссия. Достойно представить наш регион в летне-осенний период на национальных Первенствах. Состязаниях, объективно показывающих уровень мастерства российских школ пулевой стрельбы.