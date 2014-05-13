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В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата России

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Во Дворце Единоборств гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата России. Между европейской и азиатской зонами есть условное соперничество и свои лидеры. Кировчане в их числе. И на домашних помостах они вновь доказали, что эти позиции не намерены сдавать.

Длинный цикл и двоеборье. Два вида, которые должны были расставить спортсменов по заслуженным местам в протоколе. Выходя на помост, они были вправе заявить предполагаемое число подъемов. Но в конечном итоге личные прогнозы оправдывали далеко не все. Преждевременные сходы с помоста в ряде случаев неожиданно срывали выступления даже опытных гиревиков.

В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата РоссииВЛАДИМИР ШВАНЕВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ГИРЕВОГО СПОРТА РОССИИ:
«Наша молодежь, перешедшая из юниоров во взрослые, они отстаивают свои позиции, вытесняя наших именитых спортсменов».
 
То, что гиревой спорт молодеет очевидный факт. Восходящие звезды есть и у кировской команды. На сегодняшний день по рейтингу ее возглавляет 15-летний Егор Демышев. Юноша достойный приемник Владимира Сушинцева. Спортсмена, с которым были связаны все прежние успехи кировчан на российской арене.

В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата РоссииВЛАДИМИР СУШИНЦЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«Как сказал Терминатор "Я вернусь". И вот оно, вот я пришел».

Пятилетняя пауза в карьере Сушинцева закончилась почти что триумфально. В одном из упражнений двоеборья он установил личный рекорд - 139 подъемов. Основанием для этого послужила целенаправленная подготовка к турниру. В план входило до восьми тренировок в неделю. Набранная форма с боевым настроем привела нашего гиревика к победе. Сушинцеву не было равных в весовой категории 85 килограммов.

ВЛАДИМИР СУШИНЦЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«За область большая ответственность. Потому что, и тренерский состав и все спортсмены поддерживали, болели. Это очень приятно. На последней минуте это очень меня подбодрило».

На чемпионате европейской зоны основной командный зачет. В расчет берутся 10 лучших результатов каждой команды. Всего на турнире было представлено 28 регионов. Конкурентов на Востоке насчитывалось гораздо меньше.

В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата РоссииЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас по интернету сравниваем результаты. Кто попал на финал, а кто нет. Отбирают 16 лучших результатов в двух зон и вызывают на финал».
 
 
Вышеназванные Демышев с Сушенцевым положили в общекомандную копилку сборной области два золота. Еще четверо кировчан стали призерами чемпионата. Суммарное же количество баллов наделило нашу команду почетным третьим местом на чемпионате. Впереди нее оказалось только сборные Санкт-Петербурга и Москвы.


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