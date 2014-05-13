В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата России
Сегодня, 17:45 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Длинный цикл и двоеборье. Два вида, которые должны были расставить спортсменов по заслуженным местам в протоколе. Выходя на помост, они были вправе заявить предполагаемое число подъемов. Но в конечном итоге личные прогнозы оправдывали далеко не все. Преждевременные сходы с помоста в ряде случаев неожиданно срывали выступления даже опытных гиревиков.
ВЛАДИМИР ШВАНЕВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ГИРЕВОГО СПОРТА РОССИИ:
«Наша молодежь, перешедшая из юниоров во взрослые, они отстаивают свои позиции, вытесняя наших именитых спортсменов».
То, что гиревой спорт молодеет очевидный факт. Восходящие звезды есть и у кировской команды. На сегодняшний день по рейтингу ее возглавляет 15-летний Егор Демышев. Юноша достойный приемник Владимира Сушинцева. Спортсмена, с которым были связаны все прежние успехи кировчан на российской арене.
ВЛАДИМИР СУШИНЦЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«Как сказал Терминатор "Я вернусь". И вот оно, вот я пришел».
Пятилетняя пауза в карьере Сушинцева закончилась почти что триумфально. В одном из упражнений двоеборья он установил личный рекорд - 139 подъемов. Основанием для этого послужила целенаправленная подготовка к турниру. В план входило до восьми тренировок в неделю. Набранная форма с боевым настроем привела нашего гиревика к победе. Сушинцеву не было равных в весовой категории 85 килограммов.
ВЛАДИМИР СУШИНЦЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«За область большая ответственность. Потому что, и тренерский состав и все спортсмены поддерживали, болели. Это очень приятно. На последней минуте это очень меня подбодрило».
На чемпионате европейской зоны основной командный зачет. В расчет берутся 10 лучших результатов каждой команды. Всего на турнире было представлено 28 регионов. Конкурентов на Востоке насчитывалось гораздо меньше.
ЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас по интернету сравниваем результаты. Кто попал на финал, а кто нет. Отбирают 16 лучших результатов в двух зон и вызывают на финал».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
21.07.2016
Кировчанин Егор Демышев взял сразу два золота юношеского Первенства Европы по гиревому спорту
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017