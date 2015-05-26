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Юные фигуристы поборолись за медали на областном Первенстве

Вчера, 15:22 | Просмотров: 128 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские фигуристы привычно завершили соревновательную часть сезона Чемпионатом области. Параллельно с ними медали в рамках Первенства разыграла и подрастающая смена. Какими темпами она прогрессирует?

Скоро исполнится три года как в Кирове открылся каток "Дымка". Наделенный статусом тренировочного, он сразу изменил будни отделения фигурного катания. Ежегодно число желающих прийти в этот вид спорта неизменно держится на отметке почти в 200 человек. Но под началом тренеров остается менее половины ребят. С началом занятий областное Первенство для них становится главным соревнованием. К нему подходят с готовыми программами и набором элементов, необходимых для выполнения спортивного разряда.

Юные фигуристы поборолись за медали на областном ПервенствеМАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть ребятки хорошие, которые подают надежды. Виден конек, катаются именно. Некоторые, конечно, ходят. Результаты хуже. Все зависит от ребенка, от таланта. Здесь такой возраст, когда дети часто болеют. Совершенно разный уровень подготовки у всех спортсменов».
 
 
Открывали программу турнира фигуристы 3-го и 2-го юношеских разрядов. Прыжки в один оборот, дорожка шагов, вращения. Это базис, заложенный в дальнейшее развитие спортсмена. Правда, видя прокаты детей, тренерские оценки почти всегда совпадают с судейскими. Выдаваемый компьютером протокол выступления, в деталях показывает продвижение мальчиков и девочек в росте мастерства. Исходя из результатов, прогрессируют ребята пока не стремительно. Но это и не показатель промахов в работе областной федерации фигурного катания. На каждый новый сезон ею ставятся реальные планы.

МАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Провинция. Все понимаем, что нам сложнее бороться с Москвой. Поэтому, я думаю, это стабильность и какой-то личностный рост в сравнении с предыдущим сезоном».
 
 
Главным итогом Чемпионата и Первенства будет понимание того, кому можно будет доверить право представлять нашу область следующей зимой на всероссийских турнирах и этапах Кубка России. Критерий попадания в сборные области по одиночникам и в танцах определен простой. Нужно стать либо победителем, либо призером соревнований. Они завершатся в "Дымке" в среду.


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