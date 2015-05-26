Юные фигуристы поборолись за медали на областном Первенстве
Вчера, 15:22 | Просмотров: 128 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Скоро исполнится три года как в Кирове открылся каток "Дымка". Наделенный статусом тренировочного, он сразу изменил будни отделения фигурного катания. Ежегодно число желающих прийти в этот вид спорта неизменно держится на отметке почти в 200 человек. Но под началом тренеров остается менее половины ребят. С началом занятий областное Первенство для них становится главным соревнованием. К нему подходят с готовыми программами и набором элементов, необходимых для выполнения спортивного разряда.
МАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть ребятки хорошие, которые подают надежды. Виден конек, катаются именно. Некоторые, конечно, ходят. Результаты хуже. Все зависит от ребенка, от таланта. Здесь такой возраст, когда дети часто болеют. Совершенно разный уровень подготовки у всех спортсменов».
МАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Провинция. Все понимаем, что нам сложнее бороться с Москвой. Поэтому, я думаю, это стабильность и какой-то личностный рост в сравнении с предыдущим сезоном».
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