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Новости / Спорт

Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

Вчера, 19:43 | Просмотров: 208 | Версия для печати
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Главной темой беседы стал вопрос о состоянии дел в кировской команде «Родина» - одной из старейших и популярных команд страны.
 
Сейчас клуб находится в непростой финансовой ситуации – есть просроченная задолженность, в том числе по налогам и перед кредиторами.
 
Игорь Васильев подчеркнул, что, несмотря на сложности, профессиональный хоккей с мячом в Кировской области будет сохранен и команда примет участие в чемпионате России в новом сезоне.
 
Борис Скрынник в свою очередь отметил, что финансовые проблемы существуют практически во всех регионах. И во многих клубах сейчас делают ставку на собственных молодых воспитанников.
 
Добавим, что на встрече обсуждался детальный план начала хоккейного сезона 2017-2018 года, вопросы погашения и реструктуризации долгов кировского клуба.
 
Также речь шла о перспективах строительства в Кирове универсального крытого ледового дворца для хоккея с мячом.


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