Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.
Вчера, 19:43 | Просмотров: 208 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Главной темой беседы стал вопрос о состоянии дел в кировской команде «Родина» - одной из старейших и популярных команд страны.
Сейчас клуб находится в непростой финансовой ситуации – есть просроченная задолженность, в том числе по налогам и перед кредиторами.
Игорь Васильев подчеркнул, что, несмотря на сложности, профессиональный хоккей с мячом в Кировской области будет сохранен и команда примет участие в чемпионате России в новом сезоне.
Борис Скрынник в свою очередь отметил, что финансовые проблемы существуют практически во всех регионах. И во многих клубах сейчас делают ставку на собственных молодых воспитанников.
Добавим, что на встрече обсуждался детальный план начала хоккейного сезона 2017-2018 года, вопросы погашения и реструктуризации долгов кировского клуба.
Также речь шла о перспективах строительства в Кирове универсального крытого ледового дворца для хоккея с мячом.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
30.07.2008