Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

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Главной темой беседы стал вопрос о состоянии дел в кировской команде «Родина» - одной из старейших и популярных команд страны.

Сейчас клуб находится в непростой финансовой ситуации – есть просроченная задолженность, в том числе по налогам и перед кредиторами.

Игорь Васильев подчеркнул, что, несмотря на сложности, профессиональный хоккей с мячом в Кировской области будет сохранен и команда примет участие в чемпионате России в новом сезоне.

Борис Скрынник в свою очередь отметил, что финансовые проблемы существуют практически во всех регионах. И во многих клубах сейчас делают ставку на собственных молодых воспитанников.

Добавим, что на встрече обсуждался детальный план начала хоккейного сезона 2017-2018 года, вопросы погашения и реструктуризации долгов кировского клуба.

Также речь шла о перспективах строительства в Кирове универсального крытого ледового дворца для хоккея с мячом.