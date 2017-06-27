В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностями
Сегодня, 15:00 | Просмотров: 101 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Для иппотерапии практически нет противопоказаний. Она признана наукой, по ней защищают диссертации, а теперь эту методику применяют и в качестве реабилитации для людей с ограниченными возможностями. При кировских конных клубах открыты специальные группы, в которых занимаются дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Ребенок быстро привыкает к лошади и за несколько дней осваивает верховую езду.
ОКСАНА НАГОВИЦЫНА, ТРЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННОГО КЛУБА "КАЗАЧКА":
«Занятия проходят как у обычных спортсменов - они готовят лошадь, садятся верхом, делают зарядку и выполняют упражнения».
Наблюдая за успехами ребят, тренеры решили, что пора устроить соревнования. Так появился фестиваль "Летняя подкова" и этот год стал для него стартовым. На призыв приехать отозвались конные клубы из других городов. Егор Хлыбов приехал из Йошкар-Олы. С лошадьми мальчик общается второй год, теперь это его любимые животные.
ЕГОР ХЛЫБОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (Г. ЙОШКАР-ОЛА):
«Было сначала трудно, я ничего не знал, потом стало легче и легче».
Иппотерапия многими воспринимается как психотерапия - способ поднять настроение и жизненный тонус. Безусловно, общение с лошадьми все это дает, но это не единственный плюс. Есть у этого метода и двойной физиотерапевтический эффект - с одной стороны верховая езда укрепляет мышечный каркас...
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Однако с другой стороны за счет тепла и вибрации мышцы расслабляются, убирая ненужный тонус».
Одновременное напряжение и расслабление мышц дает положительный эффект, особенно в случае ДЦП. Хорошие результаты показывают и ребята с аутизмом. Вот живой пример - паралимпийская рабочая тропа. Малыши уверенно сидят на лошади, правильно разворачиваются, легко выполняют задание с предметом.
ОКСАНА НАГОВИЦЫНА, ТРЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННОГО КЛУБА "КАЗАЧКА":
«Прекрасно выступили, умнички, хотя тренироваться начали 2 недели назад».
Фестиваль "Летняя подкова" для детей с ограниченными возможностями можно сказать в нашем городе первая ласточка. Его организовывали всем миром - конному клубу помогли студенты ВятГГУ и благотворительный фонд "Это чудо". Главная цель привлечь к конному спорту как можно больше особенных детей и познакомить их с этими удивительными животными.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
22.06.2016