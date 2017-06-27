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В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 15:00 | Просмотров: 101 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностями. Ребята из Кировской области и соседних регионов показали навыки верховой езды и поделились впечатлениями от общения с лошадьми.

Для иппотерапии практически нет противопоказаний. Она признана наукой, по ней защищают диссертации, а теперь эту методику применяют и в качестве реабилитации для людей с ограниченными возможностями. При кировских конных клубах открыты специальные группы, в которых занимаются дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Ребенок быстро привыкает к лошади и за несколько дней осваивает верховую езду.

В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностямиОКСАНА НАГОВИЦЫНА, ТРЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННОГО КЛУБА "КАЗАЧКА":
«Занятия проходят как у обычных спортсменов - они готовят лошадь, садятся верхом, делают зарядку и выполняют упражнения».

Наблюдая за успехами ребят, тренеры решили, что пора устроить соревнования. Так появился фестиваль "Летняя подкова" и этот год стал для него стартовым. На призыв приехать отозвались конные клубы из других городов. Егор Хлыбов приехал из Йошкар-Олы. С лошадьми мальчик общается второй год, теперь это его любимые животные.

В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностямиЕГОР ХЛЫБОВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ (Г. ЙОШКАР-ОЛА):
«Было сначала трудно, я ничего не знал, потом стало легче и легче».

Иппотерапия многими воспринимается как психотерапия - способ поднять настроение и жизненный тонус. Безусловно, общение с лошадьми все это дает, но это не единственный плюс. Есть у этого метода и двойной физиотерапевтический эффект - с одной стороны верховая езда укрепляет мышечный каркас...

В Кирове впервые состоялся фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностямиЮЛИЯ ШАЛАЕВА КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Однако с другой стороны за счет тепла и вибрации мышцы расслабляются, убирая ненужный тонус».
 
Одновременное напряжение и расслабление мышц дает положительный эффект, особенно в случае ДЦП. Хорошие результаты показывают и ребята с аутизмом. Вот живой пример - паралимпийская рабочая тропа. Малыши уверенно сидят на лошади, правильно разворачиваются, легко выполняют задание с предметом.

ОКСАНА НАГОВИЦЫНА, ТРЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННОГО КЛУБА "КАЗАЧКА":
«Прекрасно выступили, умнички, хотя тренироваться начали 2 недели назад».

Фестиваль "Летняя подкова" для детей с ограниченными возможностями можно сказать в нашем городе первая ласточка. Его организовывали всем миром - конному клубу помогли студенты ВятГГУ и благотворительный фонд "Это чудо". Главная цель привлечь к конному спорту как можно больше особенных детей и познакомить их с этими удивительными животными.


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