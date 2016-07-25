В Кирове прошел "фестиваль рабочей молодежи"
Сегодня, 12:11 | Просмотров: 95 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фестиваль рабочей молодежи проходит уже в третий раз с каждым годом количество участников все больше и больше. Открывается, по традиции, парадом. В этом году участвуют 11 команд, а это более двухсот человек».
- Вы энергичные умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить свою и нашу жизнь.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Когда организаторы произносят словосочетание "рабочая молодежь", они не имеют в виду пролетариев. Здесь более широкое понятие. Рабочая молодежь - это люди до 35-ти лет, те, кто имеют профессию и стабильную работу».
В программе спортивного фестиваля более десятка дисциплин: футбол, забег на короткие и длинные дистанции, эстафеты, перетягивание каната, но это еще не все. Будут и творческие конкурсы. Свои таланты должны показать группы поддержки.
Фестиваль рабочей молодежи проводится уже 3-й раз. По словам организаторов, внимание с каждым годом к спартакиаде увеличивается. Об этом говорит рост числа команд, и участников фестиваля.
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