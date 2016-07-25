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Гиря, футбол и турники. В Кирове прошел "фестиваль рабочей молодежи". Спартакиада проводится уже в третий раз. В ней участвуют представители различных предприятий.В программе спортивного фестиваля более десятка дисциплин: футбол, забег на короткие и длинные дистанции, эстафеты, перетягивание каната, но это еще не все. Будут и творческие конкурсы. Свои таланты должны показать группы поддержки.Фестиваль рабочей молодежи проводится уже 3-й раз. По словам организаторов, внимание с каждым годом к спартакиаде увеличивается. Об этом говорит рост числа команд, и участников фестиваля.