В посёлке Демьяново появится каток
Сегодня, 15:37 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Каток появится к концу 2017 года на пустующей территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу.
Проект включает в себя установку хоккейной коробки, устройство искусственного покрытия (на летний период), установку мачт освещения и скамеек. Площадка будет многофункциональной: зимой - каток, в летнее время может быть использована для занятий волейболом, теннисом и другими видами спорта.
Проект был заявлен инициативными гражданами и прошёл отбор в 2017 году по программе формирования современной городской среды. Бюджет проекта - 2,1 млн рублей.
Основная часть финансирования будет осуществляться за счёт федеральных и областных средств - 99%, доля средств Демьяновского городского поселения составляет 1%.
Программа «5 шагов благоустройства повседневности» во всех монопрофильных муниципальных образованиях региона реализуется под руководством и.о. заместителя Председателя Правительства Ольги Куземской.
Непосредственный контроль и координация деятельности муниципалитетов осуществляет КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области».
Появление катка станет долгожданным событием для жителей Демьяново, особенно для детей и молодёжи. Объект расположен в густонаселенном микрорайоне, в непосредственной близости к физкультурно-оздоровительному комплексу и детскому саду.
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