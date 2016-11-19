В посёлке Демьяново появится каток 

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Каток появится к концу 2017 года на пустующей территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу.

Проект включает в себя установку хоккейной коробки, устройство искусственного покрытия (на летний период), установку мачт освещения и скамеек. Площадка будет многофункциональной: зимой - каток, в летнее время может быть использована для занятий волейболом, теннисом и другими видами спорта.

Непосредственный контроль и координация деятельности муниципалитетов осуществляет КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области».

В посёлке Демьяново Подосиновского района, который включён в перечень моногородов Кировской области, реализуется проект по созданию нового объекта социальной инфраструктуры - катка.Проект был заявлен инициативными гражданами и прошёл отбор в 2017 году по программе формирования современной городской среды. Бюджет проекта - 2,1 млн рублей.Основная часть финансирования будет осуществляться за счёт федеральных и областных средств - 99%, доля средств Демьяновского городского поселения составляет 1%.Программа «5 шагов благоустройства повседневности» во всех монопрофильных муниципальных образованиях региона реализуется под руководством и.о. заместителя Председателя Правительства Ольги Куземской.Появление катка станет долгожданным событием для жителей Демьяново, особенно для детей и молодёжи. Объект расположен в густонаселенном микрорайоне, в непосредственной близости к физкультурно-оздоровительному комплексу и детскому саду.