На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетики
Сегодня, 17:44 | Просмотров: 59 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В отличие от других соревнований этот Кубок собирает не так много спортсменов. Для большинства летний состязательный сезон завершен. Но только не для лидеров нашей команды. Они и составляют основную массу участников, выходящих на беговые дорожки и в сектора для технических дисциплин.
МИХАИЛ ЯРОВИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Их ведь у нас не так много. Это те, кто готовится к будущим стартам. Они еще есть. Чемпионат области, несколько выездных соревнований для ведущих спортсменов области».
ЯНА ПАРХАЧЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Первую сотню быстро, вторую хорошо отрабатывать вираж и последнюю тоже быстро набегать, терпеть».
ЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:
«Мы перешли на новую форму зачета, когда у нас идут командные соревнования. Сейчас у нас много стало выступать детей не только в спринте, но и на средних дистанциях. Это радует. И в толкании ядра много людей и в метании копья. Я надеюсь, что мы постепенно развернемся, и в этих видах тоже будем неплохо смотреться».
ВЛАДИМИР СЫРЦЕВ, ТРЕНЕР ДЮСШ №1 Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Вот в Сочи мы метали, единственный стадион, где предоставляют полетные копья. Ими можно метнуть на 5, 10 метров дальше. А метать обыкновенными тренировочными копьями, это так потренироваться приехали».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|