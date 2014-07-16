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На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетики

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 59 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Легкоатлеты разыграли награды одного из последних внутренних стартов, запланированных на лето. На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетики, который в этом году по инициативе организаторов поменял свой соревновательный формат.

В отличие от других соревнований этот Кубок собирает не так много спортсменов. Для большинства летний состязательный сезон завершен. Но только не для лидеров нашей команды. Они и составляют основную массу участников, выходящих на беговые дорожки и в сектора для технических дисциплин.

На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетикиМИХАИЛ ЯРОВИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Их ведь у нас не так много. Это те, кто готовится к будущим стартам. Они еще есть. Чемпионат области, несколько выездных соревнований для ведущих спортсменов области».
 
 
Предложенная программа Кубка слегка удивила легкоатлетов. Она была экспериментальная. Особенно по беговой части. В ней значились забеги на не классические дистанции. В один и два километра. С непривычной стартовой зоны пришлось убегать и спортсменам, заявившимся на 600 и 300 метров.

На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетикиЯНА ПАРХАЧЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Первую сотню быстро, вторую хорошо отрабатывать вираж и последнюю тоже быстро набегать, терпеть».
 
 
К новшествам атлеты оказались готовы. На Кубке ими был показан ряд высоких результатов. И в целом, итоги летней части сезона получились у наших спортсменов довольно неплохими. Несмотря на то, что областная легкая атлетика на данном этапе переживает смену поколений.

На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетикиЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ:
«Мы перешли на новую форму зачета, когда у нас идут командные соревнования. Сейчас у нас много стало выступать детей не только в спринте, но и на средних дистанциях. Это радует. И в толкании ядра много людей и в метании копья. Я надеюсь, что мы постепенно развернемся, и в этих видах тоже будем неплохо смотреться».
 
 
Метание копья это тот вид, который постепенно превращается в один из наших козырей. Подтверждением тому стало недавнее Первенство России, прошедшее в Челябинске. На нем победу в секторе одержал Никита Нассонов, отправивший снаряд на 58 метров 40 сантиметров. Результат чемпиона мог быть и лучше, считает тренер спортсмена. Если бы организаторы профессионально подходили к проведению главного старта для юношей до 18 лет.

На стадионе "Прометей" прошел розыгрыш Кубка областной федерации легкой атлетикиВЛАДИМИР СЫРЦЕВ, ТРЕНЕР ДЮСШ №1 Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Вот в Сочи мы метали, единственный стадион, где предоставляют полетные копья. Ими можно метнуть на 5, 10 метров дальше. А метать обыкновенными тренировочными копьями, это так потренироваться приехали».
 
 
После Кубка у легкоатлетов на внутренней арене останется лишь Чемпионат области. Но куда важнее для них будут выступления на юниорском Первенстве страны и Чемпионате России. На него, кстати, готовятся поехать трое наших ведущих спортсмена.


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