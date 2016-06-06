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Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайку. Соревнования прошли на Филейской горе.Убедиться, что велосипед исправен, морально подготовиться к предстоящей гонке и продумать тактику вождения. Вот, пожалуй, основные вещи, которые необходимо сделать гонщикам перед заездом в стартовую зону. Вернуться обратно по правилам они должны будут через 60 минут.Кросс-кантри считается самой популярной дисциплиной маунтинбайка. Это гонка по пересеченной местности. Траектории трассы бывают разными. Но на этот раз для группы элиты исключили все опасные участки. В расчет брались последствия субботнего ливня, изрядно подпортившего склоны и спуски. Проехаться по ним без травм - верх мастерства велогонщиков.Но одному из участников уже после второго круга все же пришлось сойти с дистанции. А вот остальным удавалось справляться с тяжелыми условиями гонки.Этим летом областное Первенство будет проходить в новом регламенте. Решено отказаться от системы набора баллов по итогам этапов. Взамен, каждый из них отныне будет становиться отдельной призовой гонкой. Та, что была названа "Родная Филейка", открывала сезон. И первый кросс-кантри виделся участникам как наиболее проверенный вариант, чтобы реально оценить свои силы в борьбе за победу.На преодоление дистанции отважилось порядка 20 человек. Все в маунтинбайке не первый год. Поэтому, у них есть гоночный опыт, позволяющий создавать интригу вокруг первого места. Но по большей части это происходит внутри области. За ее пределами кировчане, в том же кросс-кантри, пока уступают соперникам.Спортсмен, выигравший эту гонку, смог за отведенное время проехать восемь кругов. Два остальных призера накатали семь. Но вне зависимости от результата всеми участниками была получена бесценная практика езды в экстремальных условиях.Согласно календарю Первенства, с них они столкнутся еще три раза. В Кирово-Чепецке, Верхошижемье и Слободском.