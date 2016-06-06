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Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайку

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 95 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайку. Соревнования прошли на Филейской горе.

Убедиться, что велосипед исправен, морально подготовиться к предстоящей гонке и продумать тактику вождения. Вот, пожалуй, основные вещи, которые необходимо сделать гонщикам перед заездом в стартовую зону. Вернуться обратно по правилам они должны будут через 60 минут.

Кросс-кантри считается самой популярной дисциплиной маунтинбайка. Это гонка по пересеченной местности. Траектории трассы бывают разными. Но на этот раз для группы элиты исключили все опасные участки. В расчет брались последствия субботнего ливня, изрядно подпортившего склоны и спуски. Проехаться по ним без травм - верх мастерства велогонщиков.

Но одному из участников уже после второго круга все же пришлось сойти с дистанции. А вот остальным удавалось справляться с тяжелыми условиями гонки.

Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайкуГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА:
«Насколько бы ты там не был подготовлен физически, если ты не умеешь поворачивать на велосипеде, не умеешь переключать передачи, то ты вряд ли займешь какое-то хорошее место».

Этим летом областное Первенство будет проходить в новом регламенте. Решено отказаться от системы набора баллов по итогам этапов. Взамен, каждый из них отныне будет становиться отдельной призовой гонкой. Та, что была названа "Родная Филейка", открывала сезон. И первый кросс-кантри виделся участникам как наиболее проверенный вариант, чтобы реально оценить свои силы в борьбе за победу.

Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайкуАЛЕКСАНДР САМСОН, УЧАСТНИК ГОНКИ:
«Приходится постоянно на велосипеде думать, как положение выбрать. Вперед, назад, влево, вправо. Кросс-кантри это драйв, адреналин, это всегда что-то новое».

На преодоление дистанции отважилось порядка 20 человек. Все в маунтинбайке не первый год. Поэтому, у них есть гоночный опыт, позволяющий создавать интригу вокруг первого места. Но по большей части это происходит внутри области. За ее пределами кировчане, в том же кросс-кантри, пока уступают соперникам.

ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА:
«Помимо подготовки физической и технической, нужно выезжать на соревнования, чтобы прикатываться. Там много аспектов. Но у нас спорт все равно пока что любительский. Профессиональный спорт это когда человек зарабатывает этим».

Спортсмен, выигравший эту гонку, смог за отведенное время проехать восемь кругов. Два остальных призера накатали семь. Но вне зависимости от результата всеми участниками была получена бесценная практика езды в экстремальных условиях.

Согласно календарю Первенства, с них они столкнутся еще три раза. В Кирово-Чепецке, Верхошижемье и Слободском.


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