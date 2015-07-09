В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

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Держать себя в хорошей форме они взяли за правило, чтобы раз в году совершать спортивные подвиги. На стадионе "Иско" прошел фестиваль для людей с инвалидностью "Надежда".Быть знаменосцем на церемонии открытия привилегия избранных. Эти люди долгие годы шли к спортивным победам и сейчас они считаются одними из лучших спортсменов с ограниченными возможностями. Но само участие на этом фестивале приравнивается к большому успеху в жизни каждого человека. Ведь они заслужили право войти в районные команды, миновав отборочный этап."Надежда" - фестиваль с традициями и правилами. Здесь соревнуются люди от 18 до 65 лет, допускаемые по нескольким группам инвалидности. Они вправе выбрать для себя два вида соревновательной программы. В нее входит 10 состязаний. Начиная от бега с пауэрлифтингом и заканчивая игрой бочче, похожей на боулинг. Что интересно, на фестивале можно встретить людей, разносторонне готовых к данным соревнованиям и даже с международным опытом.Но даже простые 60 беговых метров могут дать инвалиду шанс стать похожим на настоящего чемпиона.43 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. По-иному они не воспринимают данные состязания. К ним принято тщательно готовится, не думая о болезнях. По словам многих, они не повод, чтобы отчаиваться и опускать руки.Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. И год за годом путем тренировок совершенствуют навыки, например, в стрельбе из пневматической винтовки.Среди людей с инвалидностью спорт пользуется большой популярностью. Сборные команды достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. И ни у кого нет сомнений, что нынешние победители фестиваля смогут успешно выступить на них в этом году.