ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

07 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.2426
EURO: 68.3814
Погода в городе Кирове:
ночью:  +8...+10°C
утром:  +10...+12°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

Вчера, 17:40 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Держать себя в хорошей форме они взяли за правило, чтобы раз в году совершать спортивные подвиги. На стадионе "Иско" прошел фестиваль для людей с инвалидностью "Надежда".
 
 
Быть знаменосцем на церемонии открытия привилегия избранных. Эти люди долгие годы шли к спортивным победам и сейчас они считаются одними из лучших спортсменов с ограниченными возможностями. Но само участие на этом фестивале приравнивается к большому успеху в жизни каждого человека. Ведь они заслужили право войти в районные команды, миновав отборочный этап.

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас это действительно праздник. Своим примером вы демонстрируйте мужество, волю к победе. И не только на спортивной площадке, а волю победы над собой. Для всех для нас вы являетесь примером».

"Надежда" - фестиваль с традициями и правилами. Здесь соревнуются люди от 18 до 65 лет, допускаемые по нескольким группам инвалидности. Они вправе выбрать для себя два вида соревновательной программы. В нее входит 10 состязаний. Начиная от бега с пауэрлифтингом и заканчивая игрой бочче, похожей на боулинг. Что интересно, на фестивале можно встретить людей, разносторонне готовых к данным соревнованиям и даже с международным опытом.

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»ЮЛИЯ ТИТЛЯНОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОН):
«В Греции у меня была легкая атлетика, в Америке лыжи, а в Котельниче жим штанги».
 
Но даже простые 60 беговых метров могут дать инвалиду шанс стать похожим на настоящего чемпиона.

- Следующий забег Гатина Лариса бежит. Тихонечко, спокойно.

43 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. По-иному они не воспринимают данные состязания. К ним принято тщательно готовится, не думая о болезнях. По словам многих, они не повод, чтобы отчаиваться и опускать руки.

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»АННА НИКОЛАЕВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ):
«Меня спасает только спорт, чтобы поддерживать здоровья. У меня инвалидность с 2001 года. И вот я борюсь с этими болячками благодаря спорту и физическому труду».

Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. И год за годом путем тренировок совершенствуют навыки, например, в стрельбе из пневматической винтовки.

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (БОГОРОДСКИЙ РАЙОН):
«Ну, сама по себе нравится. Больше не могу нигде участвовать. С заболеваниями ОДА ног, только стрельба».
 
Среди людей с инвалидностью спорт пользуется большой популярностью. Сборные команды достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. И ни у кого нет сомнений, что нынешние победители фестиваля смогут успешно выступить на них в этом году.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанин ловил рыбу сетью

16:48 06.07.2017


Кировчанин ловил рыбу сетью

Настил не выдержал, пострадали рабочие

15:41 06.07.2017


Настил не выдержал, пострадали рабочие

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

15:23 06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

На принятых после ремонта дорогах проверят разметку

11:36 06.07.2017


На принятых после ремонта дорогах проверят разметку

Часть Кирова останется без воды

10:19 06.07.2017


Часть Кирова останется без воды

Из-за неосторожности тракториста погиб человек

10:15 06.07.2017


Из-за неосторожности тракториста погиб человек

Конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя»

10:08 06.07.2017


Конкурс мобильной фотографии «Вятка - Родина моя»

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

17:40 06.07.2017


В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

Кировчане готовятся к празднованию Дня семьи

17:39 06.07.2017


Кировчане готовятся к празднованию Дня семьи

В Котельничском районе открылась Летняя многопредметная школа для одаренных детей

17:37 06.07.2017


В Котельничском районе открылась Летняя многопредметная школа для одаренных детей

Семья Сапожниковых из Слободского района получила грант на развитие пчеловодства

15:21 06.07.2017


Семья Сапожниковых из Слободского района получила грант на развитие пчеловодства

Жители улицы Богородской пожаловались на работу дорожников

10:24 06.07.2017


Жители улицы Богородской пожаловались на работу дорожников

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Фестиваль "Надежда"

09.07.2015


Фестиваль "Надежда"

Фестиваль "Надежда"

05.07.2013


Фестиваль "Надежда"

На стадионе "Иско" прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

17.06.2016


На стадионе "Иско" прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

Неограниченные возможности

04.07.2013


Неограниченные возможности

Фестиваль инвалидного спорта "Надежда - 2008"

03.07.2008


Фестиваль инвалидного спорта "Надежда - 2008"

Инвалидный спорт

12.07.2012


Инвалидный спорт

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх