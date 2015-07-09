В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»
Вчера, 17:40 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас это действительно праздник. Своим примером вы демонстрируйте мужество, волю к победе. И не только на спортивной площадке, а волю победы над собой. Для всех для нас вы являетесь примером».
"Надежда" - фестиваль с традициями и правилами. Здесь соревнуются люди от 18 до 65 лет, допускаемые по нескольким группам инвалидности. Они вправе выбрать для себя два вида соревновательной программы. В нее входит 10 состязаний. Начиная от бега с пауэрлифтингом и заканчивая игрой бочче, похожей на боулинг. Что интересно, на фестивале можно встретить людей, разносторонне готовых к данным соревнованиям и даже с международным опытом.
ЮЛИЯ ТИТЛЯНОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОН):
«В Греции у меня была легкая атлетика, в Америке лыжи, а в Котельниче жим штанги».
Но даже простые 60 беговых метров могут дать инвалиду шанс стать похожим на настоящего чемпиона.
- Следующий забег Гатина Лариса бежит. Тихонечко, спокойно.
43 команды приехали в областной центр, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. По-иному они не воспринимают данные состязания. К ним принято тщательно готовится, не думая о болезнях. По словам многих, они не повод, чтобы отчаиваться и опускать руки.
АННА НИКОЛАЕВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ):
«Меня спасает только спорт, чтобы поддерживать здоровья. У меня инвалидность с 2001 года. И вот я борюсь с этими болячками благодаря спорту и физическому труду».
Начав активный образ жизни, эти люди теперь осознанно расставили для себя спортивные приоритеты. И год за годом путем тренировок совершенствуют навыки, например, в стрельбе из пневматической винтовки.
ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (БОГОРОДСКИЙ РАЙОН):
«Ну, сама по себе нравится. Больше не могу нигде участвовать. С заболеваниями ОДА ног, только стрельба».
Среди людей с инвалидностью спорт пользуется большой популярностью. Сборные команды достойно представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. И ни у кого нет сомнений, что нынешние победители фестиваля смогут успешно выступить на них в этом году.
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