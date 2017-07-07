Любители экстрима из разных городов съехались на байк-фестиваль "Взлётная полоса"
Вчера, 17:49 | Просмотров: 135 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Звуки зажигательной рок-музыки, рев мотоциклетных моторов, запахи плова и шашлыка, воздушный шар и зона отдыха для детей – все это ежегодный байк-фестиваль на Вятке, который в седьмой раз подряд проводит кировский мотоклуб».
ПАВЕЛ ВОЛЮЧЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ МОТОКЛУБА HAWKS MC:
«Данное мероприятие стало уже традиционным на вятской земле. К нам приезжают каждый год все больше и больше гостей. География очень широкая. Сегодня здесь от Северодвинска до Тюмени ребята приехали на мотоциклах. Взяли с собой друзей. То есть количество посетителей этого фестиваля все время увеличивается».
ДМИТРИЙ ЛАБУТИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МОТОКЛУБА HAWKS MC:
«Мы постарались делать так, чтобы различным группам населения было интересно. Это и мотоциклистам и просто там семейным каким-то ребятам, спортсменам. Работают точки питания, работают какие-то увеселительные вещи там, для тетей, там для родителей. Есть продажа там атрибутики какой-то. То есть каждый может найти какой-то интерес. Покататься на воздушном шаре, в конце концов».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В рамках фестиваля проводится и ЧР по мототриалу, несмотря на дождливую погоду, гости мероприятия не смогли пропустить это событие. И не удивительно. Здесь, на Вятской земле собрались чемпионы со всей России».
АНТОН ФРОЛОВ, СПОРТСМЕН Г. МОСКВА:
«Мототриалом занимаюсь с самого раннего детства. 17 лет суммарно мотоспортом. Сначала занимался мотокроссом 2 года с 6 до 8и лет. Потом пересел в триал, так как этот вид спорта я с детства еще видел по телевизору. И, в общем-то захотелось тоже попробовать себя в этой дисциплине».
ИВАН ДМИТРИЕВ, СПОРТСМЕН Г. ВЛАДИМИР:
«Ну, здесь в Кирове я в первый раз. А занимаюсь еще с детства. Начинал на велосипедах еще, а потом плавно это перешло в мотоциклы. Чемпион России среди юниоров, а также на европейских соревнованиях, европейских кубках занимал призовые места».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Взлетная полоса это двухдневный фестиваль. В программе на эти выходные выставка мото и квадротехники, реконструкция исторических сражений, и конечно показательные выступления и трюки на мотоциклах».
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