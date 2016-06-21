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В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссу

Вчера, 11:50 | Просмотров: 118 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Девять этапов Кубка области с финалом, а также Первенство и Чемпионат Приволжского округа. Сезон у мотокроссменов расписан, буквально, по неделям. Но в нем встречаются соревнования, где они могут покататься в своё удовольствие. В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссу.

Мотокросс в Белой Холунице популярен с советских времен. Но избежать периода упадка ему все же не удалось. Поворотный момент случился восемь лет назад, когда силами энтузиастов была сделана трасса на берегу пруда. Она гоночная и тренировочная одновременно. Здесь мастерства набираются воспитанники здешнего мотоклуба, возглавляемого Анатолием Частиковым.

В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссуАНАТОЛИЙ ЧАСТИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МОТОКЛУБА:
«Катаемся, ломаемся, ремонтируем, восстанавливаем, опять катаемся. Так вот все».
 
 
Правда, к одному из июльских дней вся техника должна быть в идеальной исправности. На него выпадают открытые областные соревнования, проводимые по шести классам. В каждом есть свои авторитеты. Но статуса главной звезды гонщик может лишиться из-за погоды. А нынешнее дождливое лето и вовсе подмочило репутацию некоторых фаворитов.

В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссуСЕРГЕЙ ВИДЯКИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Вчера был дождь. Сейчас подтянуло, подсушило. Квадрациклы проехали, подравняли все. Т.е. трасса получилась то, что нужно. Не грязно, не пыльно и не жарко».
 
 
Восьмилетний Максим Комлев еще слабо разбирается в таких тонкостях. Поэтому, при выборе манеры вождения он больше сосредоточен на избежание падений. Это были его вторые в жизни соревнования. На первых смог сразу заехал в призеры. Но здесь получение награды было поставлено под угрозу. По ходу заездов не раз сбои давал мотоцикл.

В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссуМАКСИМ КОМЛЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Потому что, тут уже намешали кашу. Поэтому сложно было? Да!».
 
 
 
В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссуОЛЬГА КОМЛЕВА, МАМА МАКСИМА:
«Очень хорошо я считаю. По такой трассе. Очень сыро. Жалко, что нет тут таких пятидесяток мотоциклов. Его приравнивают к более мощным моделям. Со своими было бы интереснее, если бы наравне».
 
На контрасте с Максимом на себе обращал внимание другой участник. С мотоспортом он связан десятки лет. И желает не отказываться от него. Хотя говорить, что все труднее становиться держать форму и соперничать с молодежью.

В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссуАНДРЕЙ СЕМИГЛАЗОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Честно говоря, встаешь утром, пьешь чай и задаешь себе вопрос каждый день. Надо тебе это или нет. И даю себе ответ. Надо».

В заездах в Белой Холунице между собой конкурировали спортсмены из Кирова, Слободского, Малмыжа, Котельнича, Светлополянска. Единственным иногородним участником соревнований был Александр Козырев из города Можга Удмуртской республики. В классе "OPEN" он выиграл две зачетные гонки, позволившие ему стать одним из победителей. Следующим местом, где завяжется борьба у мотокроссменов, станет Кирово-Чепецк. И это будет пятый этап Кубка области.


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