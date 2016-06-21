В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссу
Вчера, 11:50 | Просмотров: 118 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Мотокросс в Белой Холунице популярен с советских времен. Но избежать периода упадка ему все же не удалось. Поворотный момент случился восемь лет назад, когда силами энтузиастов была сделана трасса на берегу пруда. Она гоночная и тренировочная одновременно. Здесь мастерства набираются воспитанники здешнего мотоклуба, возглавляемого Анатолием Частиковым.
АНАТОЛИЙ ЧАСТИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МОТОКЛУБА:
«Катаемся, ломаемся, ремонтируем, восстанавливаем, опять катаемся. Так вот все».
СЕРГЕЙ ВИДЯКИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Вчера был дождь. Сейчас подтянуло, подсушило. Квадрациклы проехали, подравняли все. Т.е. трасса получилась то, что нужно. Не грязно, не пыльно и не жарко».
МАКСИМ КОМЛЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Потому что, тут уже намешали кашу. Поэтому сложно было? Да!».
«Очень хорошо я считаю. По такой трассе. Очень сыро. Жалко, что нет тут таких пятидесяток мотоциклов. Его приравнивают к более мощным моделям. Со своими было бы интереснее, если бы наравне».
На контрасте с Максимом на себе обращал внимание другой участник. С мотоспортом он связан десятки лет. И желает не отказываться от него. Хотя говорить, что все труднее становиться держать форму и соперничать с молодежью.
АНДРЕЙ СЕМИГЛАЗОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Честно говоря, встаешь утром, пьешь чай и задаешь себе вопрос каждый день. Надо тебе это или нет. И даю себе ответ. Надо».
В заездах в Белой Холунице между собой конкурировали спортсмены из Кирова, Слободского, Малмыжа, Котельнича, Светлополянска. Единственным иногородним участником соревнований был Александр Козырев из города Можга Удмуртской республики. В классе "OPEN" он выиграл две зачетные гонки, позволившие ему стать одним из победителей. Следующим местом, где завяжется борьба у мотокроссменов, станет Кирово-Чепецк. И это будет пятый этап Кубка области.
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