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«Катаемся, ломаемся, ремонтируем, восстанавливаем, опять катаемся. Так вот все».

«Вчера был дождь. Сейчас подтянуло, подсушило. Квадрациклы проехали, подравняли все. Т.е. трасса получилась то, что нужно. Не грязно, не пыльно и не жарко».

Девять этапов Кубка области с финалом, а также Первенство и Чемпионат Приволжского округа. Сезон у мотокроссменов расписан, буквально, по неделям. Но в нем встречаются соревнования, где они могут покататься в своё удовольствие. В Белой Холунице прошли областные соревнования по мотокроссу.Мотокросс в Белой Холунице популярен с советских времен. Но избежать периода упадка ему все же не удалось. Поворотный момент случился восемь лет назад, когда силами энтузиастов была сделана трасса на берегу пруда. Она гоночная и тренировочная одновременно. Здесь мастерства набираются воспитанники здешнего мотоклуба, возглавляемого Анатолием Частиковым.Правда, к одному из июльских дней вся техника должна быть в идеальной исправности. На него выпадают открытые областные соревнования, проводимые по шести классам. В каждом есть свои авторитеты. Но статуса главной звезды гонщик может лишиться из-за погоды. А нынешнее дождливое лето и вовсе подмочило репутацию некоторых фаворитов.Восьмилетний Максим Комлев еще слабо разбирается в таких тонкостях. Поэтому, при выборе манеры вождения он больше сосредоточен на избежание падений. Это были его вторые в жизни соревнования. На первых смог сразу заехал в призеры. Но здесь получение награды было поставлено под угрозу. По ходу заездов не раз сбои давал мотоцикл.На контрасте с Максимом на себе обращал внимание другой участник. С мотоспортом он связан десятки лет. И желает не отказываться от него. Хотя говорить, что все труднее становиться держать форму и соперничать с молодежью.В заездах в Белой Холунице между собой конкурировали спортсмены из Кирова, Слободского, Малмыжа, Котельнича, Светлополянска. Единственным иногородним участником соревнований был Александр Козырев из города Можга Удмуртской республики. В классе "OPEN" он выиграл две зачетные гонки, позволившие ему стать одним из победителей. Следующим местом, где завяжется борьба у мотокроссменов, станет Кирово-Чепецк. И это будет пятый этап Кубка области.