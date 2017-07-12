Кировчанин - чемпион мира по силовому жонглированию гирями 

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На торжественном открытии спортивных мероприятий Денису Николаевичу вручено удостоверение мастера спорта по силовому жонглированию. Правила соревнований Международной конфедерации мастеров гиревого спорта позволили ему принять участие во всех проводимых чемпионатах одновременно.

В г. Петропавловске Республики Казахстан прошел Чемпионат мира, Чемпионат Европы и Азии, Чемпионат Союзного государства России и Республики Беларусь, Первый открытый Чемпионат Казахстана по гиревому триатлону.В фестивале участвовали спортсмены из регионов Казахстана, России, Украины и Белоруссии. Порядка 150 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях боролись за звание лучшего и устанавливали личные рекорды.Недосягаемый уровень силового жонглирования на фестивале гиревого спорта представил начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 УФСИН России по Кировской области капитан внутренней службы Денис Бердинских.Выступления участников турнира проходили на свежем воздухе - в наиболее комфортных условиях для этого вида спорта.В программу пятикратного чемпиона мира вошли 30 неповторяющихся бросков гири высочайшей категории сложности.По итогам соревнований сотрудник колонии особого режима стал золотым призером в Чемпионате мира, Чемпионате Европы и Азии, Чемпионате Казахстана, Чемпионате Союзного государства России и Республики Беларусь по силовому жонглированию гирями (16 кг) в одиночном разряде, в весовой категории до 85 кг по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта, перевыполнив с большим запасом норматив мастера спорта международного класса.- Каждое выступление требует от гиревика-жонглера не только спортивного мастерства, но и артистизма, эстетики движений, эмоциональности, - отметил Денис Бердинских.В настоящее время спортсмен готовится к Третьей Всемирной олимпиаде по гиревому триатлону, которая пройдет в сентябре в Витебске (Беларусь).По информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области