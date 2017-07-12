Кировчанин - чемпион мира по силовому жонглированию гирями
Сегодня, 09:57 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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В фестивале участвовали спортсмены из регионов Казахстана, России, Украины и Белоруссии. Порядка 150 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях боролись за звание лучшего и устанавливали личные рекорды.
Недосягаемый уровень силового жонглирования на фестивале гиревого спорта представил начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-6 УФСИН России по Кировской области капитан внутренней службы Денис Бердинских.
На торжественном открытии спортивных мероприятий Денису Николаевичу вручено удостоверение мастера спорта по силовому жонглированию. Правила соревнований Международной конфедерации мастеров гиревого спорта позволили ему принять участие во всех проводимых чемпионатах одновременно.
Выступления участников турнира проходили на свежем воздухе - в наиболее комфортных условиях для этого вида спорта.
В программу пятикратного чемпиона мира вошли 30 неповторяющихся бросков гири высочайшей категории сложности.
По итогам соревнований сотрудник колонии особого режима стал золотым призером в Чемпионате мира, Чемпионате Европы и Азии, Чемпионате Казахстана, Чемпионате Союзного государства России и Республики Беларусь по силовому жонглированию гирями (16 кг) в одиночном разряде, в весовой категории до 85 кг по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта, перевыполнив с большим запасом норматив мастера спорта международного класса.
- Каждое выступление требует от гиревика-жонглера не только спортивного мастерства, но и артистизма, эстетики движений, эмоциональности, - отметил Денис Бердинских.
В настоящее время спортсмен готовится к Третьей Всемирной олимпиаде по гиревому триатлону, которая пройдет в сентябре в Витебске (Беларусь).
По информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области
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