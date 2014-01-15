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Первенство ПФО по греко-римской борьбе

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 72 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Стал известен состав сборной области, которой в октябре предстоит отстаивать честь региона на юношеском Первенстве ПФО по греко-римской борьбе. В него вошли победители областного отборочного турнира.

С этого года областное Первенство решено посвящать памяти Вячеслава Злобина. Заслуженного тренера РСФСР, подготовившего одного мастера спорта международного класса и семь мастеров спорта СССР. Лучшие ученики переняли фирменный прием Злобина - бросок через спину. Наставника отличала и нетрадиционная методика подготовки борцов.

Первенство ПФО по греко-римской борьбеНИКОЛАЙ ФЕДЯКОВ, ТРЕНЕР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
«Ездили в дикие лагеря. Жили в палатках, готовили себе пищу на костре. По месяцу жили. И естественно там тренировались».

Новаторский подход Злобина нынешнее поколение тренеров продолжает использовать. Начиная работать с мальчишками, они становятся для них вторыми отцами. Но их первостепенной задачей был и остается труд, нацеленный на рост мастерства ребят. К 14 годам они уже знают. Какой из приемов может привести их к победе. Илья Гурчаков в схватках отдает предпочтение броску с прогибом.

- Надо соединиться в корпус, и подбить ногами.

83 участника и 15 категорий. На юношеском областном Первенство борются подростки, среди которых встречаются атлеты из разряда "подающие надежды". Единственного чего им пока не хватает, так это золотых медалей на окружном Первенстве. На нем кировчане, в основном, становятся призерами. Первого места их лишает совокупность факторов, не относящихся к тренировочному процессу.

Первенство ПФО по греко-римской борьбеСЕРГЕЙ ВОЛКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В этом возрасте им свойственная нестабильность. Человек может проиграть по какой-то глупости. Мало опыта. Нужно ездить больше на соревнования. Благодаря всем этому, они к юниорам будут походить более стабильными, более проверенными».

Для 14-15 летних юношей в области проходит всего два турнира. Поэтому, на каждом они максимально стараются пользоваться шансом, чтобы порадовать тренера. Тем более, на данном отборочном Первенстве. Оно показало. Большинство борцов провело схватки собранно и агрессивно. Теперь все это нужно будет повторить в Саранске, где в двадцатых числах октября пройдет Первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юношей.


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