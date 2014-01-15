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Стал известен состав сборной области, которой в октябре предстоит отстаивать честь региона на юношеском Первенстве ПФО по греко-римской борьбе. В него вошли победители областного отборочного турнира.С этого года областное Первенство решено посвящать памяти Вячеслава Злобина. Заслуженного тренера РСФСР, подготовившего одного мастера спорта международного класса и семь мастеров спорта СССР. Лучшие ученики переняли фирменный прием Злобина - бросок через спину. Наставника отличала и нетрадиционная методика подготовки борцов.Новаторский подход Злобина нынешнее поколение тренеров продолжает использовать. Начиная работать с мальчишками, они становятся для них вторыми отцами. Но их первостепенной задачей был и остается труд, нацеленный на рост мастерства ребят. К 14 годам они уже знают. Какой из приемов может привести их к победе. Илья Гурчаков в схватках отдает предпочтение броску с прогибом.83 участника и 15 категорий. На юношеском областном Первенство борются подростки, среди которых встречаются атлеты из разряда "подающие надежды". Единственного чего им пока не хватает, так это золотых медалей на окружном Первенстве. На нем кировчане, в основном, становятся призерами. Первого места их лишает совокупность факторов, не относящихся к тренировочному процессу.Для 14-15 летних юношей в области проходит всего два турнира. Поэтому, на каждом они максимально стараются пользоваться шансом, чтобы порадовать тренера. Тем более, на данном отборочном Первенстве. Оно показало. Большинство борцов провело схватки собранно и агрессивно. Теперь все это нужно будет повторить в Саранске, где в двадцатых числах октября пройдет Первенство ПФО по греко-римской борьбе среди юношей.