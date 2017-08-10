Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО

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Кировская область входит в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО. В выполнении нормативов приняли участие более 25 тысяч жителей области, выдано свыше 10 тысяч знаков отличия. Возможность получить их была у всех, кто пришел на очередной масштабный фестиваль ГТО, состоявшийся на площади Борцов Революции.Стоит только появиться информации о сроке и месте сдачи нормативов, как кировчане активно начинают регистрироваться на сайте ГТО. Вот и в этом сквере еще до открытия фестивального городка карточки участников быстро находили своих хозяев. У спешки нашлось логичное объяснение. С Нового года вводятся новые нормативы сдачи комплекса ГТО.Анализ регионального уровня показал. Тренировки, соревнования, поездки лишают выпускников спортивных школ добавить к медалям знаки отличия ГТО. А их наличие, как известно, дает право добавлять баллы к результатам ЕГЭ. Поэтому, на данном фестивале почти в полном составе можно было увидеть учащихся первой спортивной школы. Среди них был один из ведущих акробатов области Артем Симонов.Зато в других испытаниях комплекса многолетняя акробатическая подготовка позволяла сразу выполнять золотой норматив. К коронному виду упражнений у спортсменов по праву относился наклон вперед из положения стоя.Программа фестиваля включала выполнение 3-4 испытаний в зависимости от возрастной ступени в течение одного часа. Отведенного времени хватило всем, кто впервые смог проверить свою физическую готовность. И как отметили организаторы, им было приятно видеть насколько интересен комплекс ГТО молодому поколению.С учетом времени года, этот осенний фестиваль был последним в текущем году, проведенном на открытом воздухе. Далее выполнение испытаний перейдет под крышу. В частности, запланирована сдача норм ГТО по стрельбе, плаванию и легкоатлетическим дисциплинам.