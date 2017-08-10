Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО
Вчера, 17:45 | Просмотров: 167 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Стоит только появиться информации о сроке и месте сдачи нормативов, как кировчане активно начинают регистрироваться на сайте ГТО. Вот и в этом сквере еще до открытия фестивального городка карточки участников быстро находили своих хозяев. У спешки нашлось логичное объяснение. С Нового года вводятся новые нормативы сдачи комплекса ГТО.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Минспорта провел анализ по выполненным нормативам, по количеству людей. Действительно пришли к выводу, что на сегодняшний достаточно щадящие нормативы. Их можно ужесточить. Незначительно, но можно».
Анализ регионального уровня показал. Тренировки, соревнования, поездки лишают выпускников спортивных школ добавить к медалям знаки отличия ГТО. А их наличие, как известно, дает право добавлять баллы к результатам ЕГЭ. Поэтому, на данном фестивале почти в полном составе можно было увидеть учащихся первой спортивной школы. Среди них был один из ведущих акробатов области Артем Симонов.
АРТЕМ СИМОНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 2016:
«Ой, даже не знаю. В беге, наверное, будут проблемы. Потому что, акробаты особо не бегают».
Зато в других испытаниях комплекса многолетняя акробатическая подготовка позволяла сразу выполнять золотой норматив. К коронному виду упражнений у спортсменов по праву относился наклон вперед из положения стоя.
НАДЕЖДА БЕЛОВА, УЧИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ШКОЛЫ №60:
«В чем заключается сложность. Здесь нужна очень хорошая растяжка. Поэтому, акробаты сдают все хорошо, а лыжники не очень».
Программа фестиваля включала выполнение 3-4 испытаний в зависимости от возрастной ступени в течение одного часа. Отведенного времени хватило всем, кто впервые смог проверить свою физическую готовность. И как отметили организаторы, им было приятно видеть насколько интересен комплекс ГТО молодому поколению.
СОНЯ СОКОЛОВА, УЧАЩАЯСЯ СДЮСШОР №1:
«Наше поколение должно быть спортивным. Мы просто очень много сидим в течении дня. Мало двигается, и я считаю, что это действительно надо».
С учетом времени года, этот осенний фестиваль был последним в текущем году, проведенном на открытом воздухе. Далее выполнение испытаний перейдет под крышу. В частности, запланирована сдача норм ГТО по стрельбе, плаванию и легкоатлетическим дисциплинам.
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