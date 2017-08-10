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Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО

Вчера, 17:45 | Просмотров: 167 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировская область входит в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТО. В выполнении нормативов приняли участие более 25 тысяч жителей области, выдано свыше 10 тысяч знаков отличия. Возможность получить их была у всех, кто пришел на очередной масштабный фестиваль ГТО, состоявшийся на площади Борцов Революции.

Стоит только появиться информации о сроке и месте сдачи нормативов, как кировчане активно начинают регистрироваться на сайте ГТО. Вот и в этом сквере еще до открытия фестивального городка карточки участников быстро находили своих хозяев. У спешки нашлось логичное объяснение. С Нового года вводятся новые нормативы сдачи комплекса ГТО.

Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТОНАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Минспорта провел анализ по выполненным нормативам, по количеству людей. Действительно пришли к выводу, что на сегодняшний достаточно щадящие нормативы. Их можно ужесточить. Незначительно, но можно».

Анализ регионального уровня показал. Тренировки, соревнования, поездки лишают выпускников спортивных школ добавить к медалям знаки отличия ГТО. А их наличие, как известно, дает право добавлять баллы к результатам ЕГЭ. Поэтому, на данном фестивале почти в полном составе можно было увидеть учащихся первой спортивной школы. Среди них был один из ведущих акробатов области Артем Симонов.

Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТОАРТЕМ СИМОНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 2016:
«Ой, даже не знаю. В беге, наверное, будут проблемы. Потому что, акробаты особо не бегают».

Зато в других испытаниях комплекса многолетняя акробатическая подготовка позволяла сразу выполнять золотой норматив. К коронному виду упражнений у спортсменов по праву относился наклон вперед из положения стоя.

Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТОНАДЕЖДА БЕЛОВА, УЧИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ШКОЛЫ №60:
«В чем заключается сложность. Здесь нужна очень хорошая растяжка. Поэтому, акробаты сдают все хорошо, а лыжники не очень».

Программа фестиваля включала выполнение 3-4 испытаний в зависимости от возрастной ступени в течение одного часа. Отведенного времени хватило всем, кто впервые смог проверить свою физическую готовность. И как отметили организаторы, им было приятно видеть насколько интересен комплекс ГТО молодому поколению.

Кировская область вошла в десятку лучших регионов, где успешно реализуется комплекс ГТОСОНЯ СОКОЛОВА, УЧАЩАЯСЯ СДЮСШОР №1:
«Наше поколение должно быть спортивным. Мы просто очень много сидим в течении дня. Мало двигается, и я считаю, что это действительно надо».

С учетом времени года, этот осенний фестиваль был последним в текущем году, проведенном на открытом воздухе. Далее выполнение испытаний перейдет под крышу. В частности, запланирована сдача норм ГТО по стрельбе, плаванию и легкоатлетическим дисциплинам.


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