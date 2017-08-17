Результаты первого тура чемпионата юношеской хоккейной лиги

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«Ну да мы считаем себя фаворитами. Название и бренд обязывает держать марку. Но все хотят выигрывать у фаворитов. Тем и интереснее будет чемпионат».

Стартовал чемпионат юношеской хоккейной лиги. В одной из двух групп наша область представлена воспитанниками "Олимпии" 2000-го года рождения. Предсезонная подготовка сложилась у команды не так, как задумывал тренерский штаб. Поэтому, игровые проблемы дали о себе знать уже в первом туре.Основной проблемой межсезонья стало комплектование команды. От прошлогоднего состава в "Олимпии" осталось 10 хоккеистов. Поэтому, главному тренеру коллектив пришлось собирать практически заново. Кроме собственных кадров, подкрепление пришло из Глазова. Правда, на ребят из школы "Прогресс", по словам наставника, он может рассчитывать только на календарные матчи ЮХЛ. Первые из них "Олимпия" проводила при родных болельщиках.Начало чемпионата прогнозировалось у "Олимпии" как сверхтяжелое. Все стартовые соперники являются претендентами на призовые места. Первая игра сезона свела чепецкий клуб с хоккеистами "Ак Барса". Казанские юноши ожидаемо доминировали на площадке и практически не давали "Олимпии" развернуть свои атаки. Единственным упреком от тренера в их адрес была слабая реализация моментов. Вратарская линия на сегодня наименее проблемная у олимпийцев. Но даже их страж ворот за 60 минут игровых минут не смог в четырех эпизодах выручить партнеров."Олимпия" с "Ак Барсом" играла с чистого листа. Нашей команде так и не довелось провести хоть одну контрольную встречу перед чемпионатом. Недостаток игровой практики отразился на результате повторного матча соперников. Казанцы забросили 13 безответных шайб и благодаря двум победам обосновались на первом месте в турнирной таблице.23 и 24 сентября "Олимпию" ожидает новое испытание сильным клубом. Команда отправится в гости к "Нефтехимику", который вышел пока в рекордсмены по числу взятий ворот за один матч. Со счетом 16-3 им был в стартовом туре был обыгран "Алмаз" из Павлово.