В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованию
Вчера, 10:14 | Просмотров: 151 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Через два года Порфирьевский турнир подойдет к знаковой отметке. Тогда он будет проведен в юбилейный, тридцатый раз. Но уже сейчас многое указывает на то, что к предстоящей дате областной федерации фехтования предстоит основательно подготовится. С каждым новым розыгрышем медалей растет число участников, приезжающих за ними в Киров. На этот раз их почти 800 человек, представляющих 17 регионов России. Столь обширная география не идет в ущерб уровню фехтования от юношей и девушек, который оценивается как достаточно высокий.
ВЛАДИМИР ПОГУДИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Коли противника и ты чемпион мира такая задача стоит у обоих. Но кто более сообразительнее, кто более настроен, физически подготовлен. Фехтование развивает все».
Казань, Москва, Сочи, Киров. На турнире в Кирове ежегодно отбирают кандидатов в юношескую сборную страны для участия в мировом Первенстве. Серьезную нацеленность на него показывает команда Москвы и Московской области. У нее в заявке больше всего спортсменов. Главные конкуренты москвичей - шпажисты из Петербурга и Приволжского округа. В ПФО существует Центр развития фехтования, занимающийся развитием программ поддержки тренеров и талантливых спортсменов.
ЖАННА БИКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФЕХТОВАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА":
«На мой взгляд, фехтование это взрослый вид спорта. А малыши, это пока просто игра. Пока они отрабатывают тактические и технические приемы. Но они пусть стремятся к взрослому уровню».
Первыми на дорожки вышли девушки. Вторник и среда - дни личных состязаний. В четверг спор за награды поведут команды. В дальнейшем такая же программа соревнований ждет юношей. Завершится турнир памяти Порфирьева в воскресенье. И кировские тренеры надеются увидеть в десятке лучших как можно больше своих воспитанников.
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