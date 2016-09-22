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В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованию

Вчера, 10:14 | Просмотров: 151 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Спортшкола "Салют" на неделю превратилась в один из центров отечественного фехтования. В Кирове стартовали всероссийские соревнования, посвященные памяти Николая Порфирьева. На этот турнир стремятся попасть все молодые спортсмены, мечтающих сделать большую карьеру в этом виде спорта.

Через два года Порфирьевский турнир подойдет к знаковой отметке. Тогда он будет проведен в юбилейный, тридцатый раз. Но уже сейчас многое указывает на то, что к предстоящей дате областной федерации фехтования предстоит основательно подготовится. С каждым новым розыгрышем медалей растет число участников, приезжающих за ними в Киров. На этот раз их почти 800 человек, представляющих 17 регионов России. Столь обширная география не идет в ущерб уровню фехтования от юношей и девушек, который оценивается как достаточно высокий.

В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованиюВЛАДИМИР ПОГУДИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Коли противника и ты чемпион мира такая задача стоит у обоих. Но кто более сообразительнее, кто более настроен, физически подготовлен. Фехтование развивает все».

Казань, Москва, Сочи, Киров. На турнире в Кирове ежегодно отбирают кандидатов в юношескую сборную страны для участия в мировом Первенстве. Серьезную нацеленность на него показывает команда Москвы и Московской области. У нее в заявке больше всего спортсменов. Главные конкуренты москвичей - шпажисты из Петербурга и Приволжского округа. В ПФО существует Центр развития фехтования, занимающийся развитием программ поддержки тренеров и талантливых спортсменов.

В Кирове стартовали всероссийские соревнования по фехтованиюЖАННА БИКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФЕХТОВАНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА":
«На мой взгляд, фехтование это взрослый вид спорта. А малыши, это пока просто игра. Пока они отрабатывают тактические и технические приемы. Но они пусть стремятся к взрослому уровню».

Первыми на дорожки вышли девушки. Вторник и среда - дни личных состязаний. В четверг спор за награды поведут команды. В дальнейшем такая же программа соревнований ждет юношей. Завершится турнир памяти Порфирьева в воскресенье. И кировские тренеры надеются увидеть в десятке лучших как можно больше своих воспитанников.


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