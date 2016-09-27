В Кирово-Чепецке прошел первый в новом сезоне официальный турнир по дзюдо

Поделиться новостью:

- Чем так расстроен?

- Я счастлив.

- Победа чем для тебя ценна?

- Я долго боролся и не сдался.

Дзюдоисты после летней подготовительной паузы вышли на соревновательные татами. В Кирово-Чепецке прошел первый официальный турнир нового сезона. Им девятый год подряд становится Открытое командное первенство города Кирово-Чепецка, посвящённое памяти капитана ФСБ России Дениса Плетнёва.У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит. На турнире памяти Дениса Плетнева интригу создавали не только областные команды. Померятся силами с ними в этом году приехали соперники из Татарстана и Пермского края. Интересен для зрителей и возраст спортсменов. К участию допускаются дзюдоисты на старше 15 лет.В каждой команде должно быть по восемь человек. Случайные персонажи в состав не попадают. К примеру, хозяева турнира предварительно провели отбор на городском состязании. Победителей и призеров распределили по трем командам. Егор Румянцев попал во вторую. Так как, оказался слабее противника по финалу.Командные турниры нередко называют турнирами настроения. Одно поражение может морально сломить сильного дзюдоиста. Но и первые победы не гарантируют ему череду последующих успехов. За ситуацией на татами и за его пределами внимательно следит тренер. Наставления идут и от партнеров по команде.Со сверхэмоциональной поддержкой со стороны Вячеслав Касимов столкнулся впервые. По словам друзей, свою команду он обычно не подводит. Считается сильным и быстрым дзюдоистом. Но в этот раз одна из схваток вышла за регламент времени. За нужный балл Славе пришлось долго бороться. Его для команды он добыл, когда силы уже были на исходе.По итогам турнира Слава Касимов на проявленное спортивное мужество удостоился двух спецпризов. Хотя его яркое выступление не помогло одной из чепецких команд выиграть общий зачет. У хозяев командная бронза. Чемпионами по сумме результатов стали ребята из Елабуги. Второе место у дзюдоистов, приехавших из Кунгура.