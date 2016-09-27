В Кирово-Чепецке прошел первый в новом сезоне официальный турнир по дзюдо
Вчера, 15:03 | Просмотров: 128 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит. На турнире памяти Дениса Плетнева интригу создавали не только областные команды. Померятся силами с ними в этом году приехали соперники из Татарстана и Пермского края. Интересен для зрителей и возраст спортсменов. К участию допускаются дзюдоисты на старше 15 лет.
ГЕННАДИЙ ЕЖОНКОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО:
«Конечно, здесь о совершенстве далеко говорить. Но не половина, а четвертинка точно владеют своими индивидуальными техниками, которыми они периодически побеждают в соревнованиях».
В каждой команде должно быть по восемь человек. Случайные персонажи в состав не попадают. К примеру, хозяева турнира предварительно провели отбор на городском состязании. Победителей и призеров распределили по трем командам. Егор Румянцев попал во вторую. Так как, оказался слабее противника по финалу.
ЕГОР РУМЯНЦЕВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Мне не хватило до победы, ну я даже не знаю. Соперник попался сильный Паша Черемухин. Потому что, он всегда выигрывает и везде. Я его выиграл в 15-м году как-то случайно».
Командные турниры нередко называют турнирами настроения. Одно поражение может морально сломить сильного дзюдоиста. Но и первые победы не гарантируют ему череду последующих успехов. За ситуацией на татами и за его пределами внимательно следит тренер. Наставления идут и от партнеров по команде.
САВЕЛИЙ ШУМИЛОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Ну помогаем что нужно делать. Говорим, что молодец, хороший».
Со сверхэмоциональной поддержкой со стороны Вячеслав Касимов столкнулся впервые. По словам друзей, свою команду он обычно не подводит. Считается сильным и быстрым дзюдоистом. Но в этот раз одна из схваток вышла за регламент времени. За нужный балл Славе пришлось долго бороться. Его для команды он добыл, когда силы уже были на исходе.
- Чем так расстроен?
- Я счастлив.
- Победа чем для тебя ценна?
- Я долго боролся и не сдался.
По итогам турнира Слава Касимов на проявленное спортивное мужество удостоился двух спецпризов. Хотя его яркое выступление не помогло одной из чепецких команд выиграть общий зачет. У хозяев командная бронза. Чемпионами по сумме результатов стали ребята из Елабуги. Второе место у дзюдоистов, приехавших из Кунгура.
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