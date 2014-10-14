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В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

Вчера, 17:45 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу, посвященный памяти летчика-космонавта Александра Сереброва. В его истории значится немало побед, приходивших к кировским мальчишкам. Но в этом году хозяева площадки остались за бортом призовой тройки. Почему так произошло?

Этот матч относился к разряду принципиальных. Между собой встречались команды, представлявшие Пермский край. К дерби они подходили с одинаковыми показателями. Одна победа и одно поражение. В очном споре на первый план выход результат, дававший более удобного соперника в плей-офф. Важно было игрокам и не повторять ошибок предыдущих игр.

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболуДЕНИС КОЛЫШНИЦЫН, ИГРОК КОМАНДЫ "КАЛИЙ-БАСКЕТ" (Г.БЕРЕЗНИКИ):
«Плохо отдавали передачи, атака плохая была, да и защита тоже».
 
 
Баскетбольный клуб из Березников на фоне конкурентов не выглядел грозной силой. Не самой сильной стороной были ростовые показатели и технические навыки ребят. Тем неожиданнее стал исход поединка против сверстников из академии Гомельского. Москвичи проиграли. Хотя до этого отняли два очка у воспитанников школы "Урал-Грейт", находящихся на ведущих позициях у себя в регионе.

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболуЕГОР СИТНИКОВ, ИГРОК КОМАНДЫ "КАЛИЙ-БАСКЕТ" (Г. БЕРЕЗНИКИ):
«Ну, они очень быстрые, техничные. Вот и все».
 
 
Готовясь к этому розыгрышу турнира, хозяева площадки решили по возможности усилить состав участников. Подбирали команды примерно одного уровня. В конечном итоге на приглашение откликнулось семь клубов. Все без исключения приехали в Киров за первым местом. Еще одной отличительной чертой стал характер борьбы на паркете. Большинство встреч закончились с разницей в один-два мяча.

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболуРОМАН ДВИНЯНИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Сейчас ребята начинают впитывать все азы баскетбола, повышают свое мастерство. Вот такие турниры и должны быть, когда собираются команды высокого уровня. Если приглашать слабые, то роста и прогресса у ребят не будет».
 
 
Задумка организаторов пойдет на пользу клубу первой спортшколы. По результату его выступление вышло неудачным. Кировчане заняли предпоследнее, седьмое место. Зрителям посчастливилось увидеть и повторный матч Березников против Москвы. Если на предварительной стадии победа у пермских ребят была тяжелой, то в финале они более уверенно переиграли столичных баскетболистов и стали победителями турнира. Его бронзовые награды отправились в Екатеринбург. 


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