В Мурыгино прошел представительный боксерский турнир
Вчера, 17:39 | Просмотров: 136 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Это один из двух женских финалов турнира. В ринге боксируют две кировчанки. В красном Анна Колупаева. Девушка занимается боксом четвертый год. Имеет первый юношеский разряд и медаль Первенства Приволжского округа. Тренер привез Анну в Мурыгино с конкретной целью. Увидеть подопечную в поединках после летнего этапа подготовки. По его просьбе пришлось даже находить соперниц в ее весовой категории. Шансов им девушка не дала. Все поединки выиграла и заняла первое место на турнире.
АННА КОЛУПАЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ТУРНИРА:
«Я считаю, что моя соперница была не слабее меня. Я очень довольна и считаю, победила заслуженно».
Одно время турнир памяти Зонова собирал только кировских боксеров. Но сейчас он считается всероссийским. На него охотно соглашаются заявиться ребята из разных городов России. Нынче их собралось более 140 человек.
РАМИЛЬ БАРИЕВ, ТРЕНЕР ПО БОКСУ (Г. ЕЛАБУГА):
«Мы вот у себя в республике мы боксируем только со своими. Многих уже знаем. А сюда приезжаешь, 9 регионов. У всех разная тактика. Пацаны растут».
Архангельская область, Республики Марий-Эл, Удмуртия, Коми. Это далеко не полный список регионов, выставивших свои команды. Зрители увидела даже бои с участием победителя Первенства Европы. Выход на международный уровень пока в мечтах у Данила Габова. Ему пока не удается войти в состав национальной сборной. Хотя попытки боксер предпринимает регулярно на Первенствах страны. Причины неудач он видит в личных тактических промахах.
ДАНИИЛ ГАБОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА (Г. ГЛАЗОВ):
«Если он будет думать, а ты нет, то он тебя выиграет. Если ты не работаешь мозгами, то ты проиграл беспрекословно».
Шаг к исправлению Данил уже сделал, одержав убедительную победу в финале. Состав пар в решающий день турнира подарил зрителям бокс высшего юношеского уровня. Поэтому, не случайно, что после каждого проведенного турнира подростки идут записываться в спортивную секцию.
БОРИС ЛЕБЕЦКИЙ, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ЮРЬЯНСКОЙ ДЮСШ:
«Ну не сказать, чтобы много. Это такой вид спорта для отчаянных, воспитывает мужество, целеустремленность. Поэтому, кто хочет, то приходит».
Есть примеры, когда новички именно с этого турнира становились, в последующем, успешными боксерами. Его нынешними результатами воспитанники кировских школ бокса могут быть довольны. Ими в ринге завоевано немало медалей различного достоинства. Исходя из растущего интереса к турниру, на будущий год его организаторы уже задумываются о расширении сроков его проведения до четырех дней.
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