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Кировские школьники проверили свои силы в военно-спортивной игре "Зарница"

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 119 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировская молодежь проверила себя на прочность в военно-спортивной игре "Зарница". 8 команд прошли испытания курса молодого бойца.

Спортивное ориентирование, преодоление зараженного участка местности, оказание первой медицинской помощи пострадавшему - школьников ждет полное погружение в атмосферу военных действий на последнем этапе "Зарницы". Игра проходит в несколько этапов, и каждый конкурсный день отличается от предыдущего.

Кировские школьники проверили свои силы в военно-спортивной игре "Зарница"ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Это была стрельба из пневматических винтовок, далее строевой смотр, конкурс знаменных групп, силовая подготовка».

Конкурс среди школ проходит в сентябре уже не первый год. Участники разделены на 2 возрастные группы - младше и старше 15 лет. Десятиклассник Влад Торопов - постоянный участник "Зарницы", но даже опытные бойцы каждый раз находят для себя что-то новое.

Кировские школьники проверили свои силы в военно-спортивной игре "Зарница"ВЛАДИСЛАВ ТОРОПОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №70:
«Самое интересное...скажем, самое новое для меня - это военная эстафета, а остальное - отработка на местности, тактические действия, ориентирование - это для нас все уже привычное, то есть каждый раз это проходим».

Хорошая физическая форма, стойкость, умение принимать правильные решения за короткий промежуток времени - "Зарница" дает хороший шанс проверить свои способности.

ВЛАДИСЛАВ ТОРОПОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №70:
«Доказать себе, что ты действительно настоящий мужчина, пройти это все, потому что в нашем поколении не каждый осмелиться пройти это, грубо говоря, лечь под петарды, автоматные очереди холостых выстрелов».

Для Влада соревнование - это очередная подготовка перед учебой. Связать свою жизнь с военным делом он решил после подобных сборов. А самые активные участники этой игры уже были отмечены. 20 лучших бойцов получили возможность совершить прыжок с парашютом.


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