Кировские школьники проверили свои силы в военно-спортивной игре "Зарница"

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Кировская молодежь проверила себя на прочность в военно-спортивной игре "Зарница". 8 команд прошли испытания курса молодого бойца.Спортивное ориентирование, преодоление зараженного участка местности, оказание первой медицинской помощи пострадавшему - школьников ждет полное погружение в атмосферу военных действий на последнем этапе "Зарницы". Игра проходит в несколько этапов, и каждый конкурсный день отличается от предыдущего.Конкурс среди школ проходит в сентябре уже не первый год. Участники разделены на 2 возрастные группы - младше и старше 15 лет. Десятиклассник Влад Торопов - постоянный участник "Зарницы", но даже опытные бойцы каждый раз находят для себя что-то новое.Хорошая физическая форма, стойкость, умение принимать правильные решения за короткий промежуток времени - "Зарница" дает хороший шанс проверить свои способности.Для Влада соревнование - это очередная подготовка перед учебой. Связать свою жизнь с военным делом он решил после подобных сборов. А самые активные участники этой игры уже были отмечены. 20 лучших бойцов получили возможность совершить прыжок с парашютом.