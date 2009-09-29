В Кирове работают 15 спортивных школ
Сегодня, 10:39 | Просмотров: 124 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове работают 15 спортивных школ, семь из которых являются муниципальными. В них с ребятами занимаются наставники высокой квалификации. От заслуженных тренеров страны до мастеров спорта международного класса.
Непосредственно помимо спортивной подготовки, они выполняют еще и важную социальную функцию.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:
«Имеем очень много практик, когда тренеры, занимающиеся с детьми, уводили их от улицы, от противоправных действий, вели их по жизни. В результате чего наши ребята исправляли все ошибки, которые совершали, и становились очень достойными людьми».
На сегодняшний день самыми массовыми видами спорта в городе являются футбол, волейбол, хоккей, лёгкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба и бокс. Отметившая в прошлом году 80-ти летний юбилей, первая спорт школа продолжает оставаться центром притяжения для юных спортсменов. Заниматься гимнастикой или акробатикой малыши начинают с 4-5 лет, баскетболом с 6-7. Сейчас все группы практически сформированы. Но это не означает, что родителям придется ждать год, чтобы записать ребенка в секцию.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Если у кого-то на сегодняшний момент остается потребность определить для своего ребенка место для занятий физической культурой и спортом, можно обратиться в управление либо в ту спортивную организацию, которую родители для себя выберут. У нас присутствует индивидуальный подход».
По словам Надежды Анисимовой, тренеры-преподаватели всегда готовы подсказать, какой вид спорта лучше подойдёт ребёнку и где он сможет максимально раскрыть себя. К тому же, в городе создаются для этого условия. Так, в ведение второй спортшколы отдан и приведен в надлежащее состояние спорткомплекс ОЦМ. А на будущий год запланировано открытие легкоатлетического манежа.
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