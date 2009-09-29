ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

02 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.8134
EURO: 67.9076
Погода в городе Кирове:
ночью:  +1...+3°C
утром:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове работают 15 спортивных школ

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 124 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
14 тысяч юных кировчан готовы покорять вершины спорта. На развитие отрасли спорта в нынешнем году в областном центре выделено около двухсот пятидесяти миллионов рублей.

В Кирове работают 15 спортивных школ, семь из которых являются муниципальными. В них с ребятами занимаются наставники высокой квалификации. От заслуженных тренеров страны до мастеров спорта международного класса.

Непосредственно помимо спортивной подготовки, они выполняют еще и важную социальную функцию.

В Кирове работают 15 спортивных школСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:
«Имеем очень много практик, когда тренеры, занимающиеся с детьми, уводили их от улицы, от противоправных действий, вели их по жизни. В результате чего наши ребята исправляли все ошибки, которые совершали, и становились очень достойными людьми».

На сегодняшний день самыми массовыми видами спорта в городе являются футбол, волейбол, хоккей, лёгкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба и бокс. Отметившая в прошлом году 80-ти летний юбилей, первая спорт школа продолжает оставаться центром притяжения для юных спортсменов. Заниматься гимнастикой или акробатикой малыши начинают с 4-5 лет, баскетболом с 6-7. Сейчас все группы практически сформированы. Но это не означает, что родителям придется ждать год, чтобы записать ребенка в секцию.

В Кирове работают 15 спортивных школНАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Если у кого-то на сегодняшний момент остается потребность определить для своего ребенка место для занятий физической культурой и спортом, можно обратиться в управление либо в ту спортивную организацию, которую родители для себя выберут. У нас присутствует индивидуальный подход».
 
По словам Надежды Анисимовой, тренеры-преподаватели всегда готовы подсказать, какой вид спорта лучше подойдёт ребёнку и где он сможет максимально раскрыть себя. К тому же, в городе создаются для этого условия. Так, в ведение второй спортшколы отдан и приведен в надлежащее состояние спорткомплекс ОЦМ. А на будущий год запланировано открытие легкоатлетического манежа.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Виртуальные мошенники продолжают успешно обманывать жителей Кировской области.

17:21 02.10.2017


Виртуальные мошенники продолжают успешно обманывать жителей Кировской области.

В Кирове задержали нелегального торговца сим-картами.

16:52 02.10.2017


В Кирове задержали нелегального торговца сим-картами.

В Уржуме частный дом, оставленный без присмотра хозяев, обокрали дважды.

13:07 02.10.2017


В Уржуме частный дом, оставленный без присмотра хозяев, обокрали дважды.

В Подосиновском районе возбудили уголовное дело по факту смерти пациента ЦРБ.

12:19 02.10.2017


В Подосиновском районе возбудили уголовное дело по факту смерти пациента ЦРБ.

В Арбажском районе "семерка" врезалась в УАЗ: 1 погибший, 10 травмированных (ФОТО).

11:40 02.10.2017


В Арбажском районе "семерка" врезалась в УАЗ: 1 погибший, 10 травмированных (ФОТО).

В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

11:20 02.10.2017


В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

В Лебяжском районе для переселенцев из ветхого жилья приняли новый дом с недоделками.

10:10 02.10.2017


В Лебяжском районе для переселенцев из ветхого жилья приняли новый дом с недоделками.

Все новости

Вести. Кировская область

День туризма для инвалидов

17:52 02.10.2017


День туризма для инвалидов

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

17:51 02.10.2017


В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны

17:47 02.10.2017


Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны

В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

15:15 02.10.2017


В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

11:59 02.10.2017


Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Развитие спорта

29.09.2009


Развитие спорта

Юбилей СДЮСШОР-1

12.10.2011


Юбилей СДЮСШОР-1

В Кирове создаются условия для занятий спортом

01.12.2014


В Кирове создаются условия для занятий спортом

День физкультурника

16.08.2010


День физкультурника

На Театральной площади Кирова прошел в "Хоккей на валенках"

11.01.2016


На Театральной площади Кирова прошел в "Хоккей на валенках"

Реформы в спорте

08.10.2010


Реформы в спорте

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх