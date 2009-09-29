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14 тысяч юных кировчан готовы покорять вершины спорта. На развитие отрасли спорта в нынешнем году в областном центре выделено около двухсот пятидесяти миллионов рублей.В Кирове работают 15 спортивных школ, семь из которых являются муниципальными. В них с ребятами занимаются наставники высокой квалификации. От заслуженных тренеров страны до мастеров спорта международного класса.Непосредственно помимо спортивной подготовки, они выполняют еще и важную социальную функцию.На сегодняшний день самыми массовыми видами спорта в городе являются футбол, волейбол, хоккей, лёгкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба и бокс. Отметившая в прошлом году 80-ти летний юбилей, первая спорт школа продолжает оставаться центром притяжения для юных спортсменов. Заниматься гимнастикой или акробатикой малыши начинают с 4-5 лет, баскетболом с 6-7. Сейчас все группы практически сформированы. Но это не означает, что родителям придется ждать год, чтобы записать ребенка в секцию.По словам Надежды Анисимовой, тренеры-преподаватели всегда готовы подсказать, какой вид спорта лучше подойдёт ребёнку и где он сможет максимально раскрыть себя. К тому же, в городе создаются для этого условия. Так, в ведение второй спортшколы отдан и приведен в надлежащее состояние спорткомплекс ОЦМ. А на будущий год запланировано открытие легкоатлетического манежа.