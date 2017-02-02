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Новости / Спорт

Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 124 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Любители ездового спорта накануне собрались на стадионе "Шижма". Здесь прошли традиционные осенние гонки на собачьих упряжках.

Кличка - Сага. Вид спорта - спринт. Собака не может устоять на месте. Она рвется в бой и не может дождаться старта. Дистанцию она будет проходить вместе с хозяином.

Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"АНДРЕЙ ТВОРОГОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это европейский пойнтер гладкошерстный. Метис. Специальная собака, выведенная для участия в соревнованиях в гонках по ездовому спорту».

Андрей Творогов в отличие от своего питомца - спокоен. Для него это уже не первые соревнования. Спортсмен из Перми готовит свой скутер к старту. Этот необычный транспорт не так часто можно увидеть в России.

АНДРЕЙ ТВОРОГОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это некий аналог самоката. Самокат для взрослых. В Европе люди участвуют в гонках самостоятельно, без собак на таких агрегатах. У нас пока мы на собаках гоняем в России. Может быть, есть гонки, но очень мало».

- 2-1 Старт!

Андрей и Сага должны преодолеть на максимальной скорости более километра. Трасса не из простых. Готовит немало сюрпризов.

Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Испытания начинаются после первого же поворота. Этот подъем - самая сложная часть трассы и изнурительная к тому же. Сложностей добавляет и покрытие. Из песка и опила, за ночь из-за дождя дорога размокла, и теперь по ней очень трудно бежать».

Людям бежать по такой трассе особенно сложно. Соревнования по ездовому спорту - это четыре дисциплины. Бег с собакой, скутер, велосипед, а так же специальная трехколесная повозка. Константин Арбузов вышел на старт дважды. Капитан кировской команды "Вятский след" испытал обоих своих подопечных.

- Это Альтаир черно-белый, и серый Улу.

Сибирские Хаски - универсальные собаки. Они и на длинных, и на коротких дистанциях себя хорошо показывают.

Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"КОНСТАНТИН АРБУЗОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ "ВЯТСКИЙ СЛЕД":
«Порода Сибирские Хаски - ездовая северная собака. Предназначена для того, что мы делаем. Очень они любят бегать, тянуть. Прекрасно взаимодействуют с человеком».

Хаски - одна из самых популярных пород на соревнованиях. Но встретить здесь можно лабрадоров, маламутов и другие породы. На соревнования в Верхошижемье приехали спортсмены более чем из 20-ти регионов России.

Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, ВЕДУЩАЯ СОРЕВНОВАНИЙ - АВТОРСКАЯ ГОНКА "КОЛЬЦО ФОРТУНЫ":
«Это осенняя гонка, проводим мы ее... две мы провели зимние гонки. Пятый раз мы уже проводим авторскую гонку "Кольцо фортуны"».

Соревнования проходят в течение двух дней. Отметим, количество участников с каждым разом увеличивается. В этот раз их число составило - 170 человек.


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