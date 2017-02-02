Осенние гонки на собачьих упряжках на стадионе "Шижма"

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Любители ездового спорта накануне собрались на стадионе "Шижма". Здесь прошли традиционные осенние гонки на собачьих упряжках.Кличка - Сага. Вид спорта - спринт. Собака не может устоять на месте. Она рвется в бой и не может дождаться старта. Дистанцию она будет проходить вместе с хозяином.Андрей Творогов в отличие от своего питомца - спокоен. Для него это уже не первые соревнования. Спортсмен из Перми готовит свой скутер к старту. Этот необычный транспорт не так часто можно увидеть в России.Андрей и Сага должны преодолеть на максимальной скорости более километра. Трасса не из простых. Готовит немало сюрпризов.Людям бежать по такой трассе особенно сложно. Соревнования по ездовому спорту - это четыре дисциплины. Бег с собакой, скутер, велосипед, а так же специальная трехколесная повозка. Константин Арбузов вышел на старт дважды. Капитан кировской команды "Вятский след" испытал обоих своих подопечных.Сибирские Хаски - универсальные собаки. Они и на длинных, и на коротких дистанциях себя хорошо показывают.Хаски - одна из самых популярных пород на соревнованиях. Но встретить здесь можно лабрадоров, маламутов и другие породы. На соревнования в Верхошижемье приехали спортсмены более чем из 20-ти регионов России.Соревнования проходят в течение двух дней. Отметим, количество участников с каждым разом увеличивается. В этот раз их число составило - 170 человек.